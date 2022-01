El Mérida ya está otra vez ahí y tiene a tiro de dos puntos del playoff de ascenso. Lo hace tras imponerse al Ceuta (0-1) en la que es su tercera victoria consecutiva en un inicio de 2022 impoluto. El triunfo de este domingo, además, es de esos que valen incluso más de tres puntos. Esos son los que suma el conjunto romano. También están los que no logró el equipo de la ciudad autónoma, rival directo por esas primeras posiciones de la tabla. Y además, el goal average tiene color emeritense. Lo dicho, una victoria que vale más que los tres puntos que han subido al casillero del conjunto extremeño.

Un gol de Bonaque nada más iniciarse la segunda mitad al aprovechar un fallo del meta local le basó al Mérida para llevarse el triunfo. Eso y un partido muy serio.

Sufrió el equipo emeritense para hacerse con el triunfo ante un Ceuta correoso que, de entrada, hizo un planteamiento defensivo que se le atragantó al conjunto extremeño. Tampoco Juanma Barrero quiso que los suyos arriesgasen en exceso y así, durante los primeros 45 minutos de partido, el juego se desarrolló casi por completo en el centro del campo.

Más posesión ceutí

El Ceuta tenía más posesión mientras que el Mérida trataba por todos los medios de sacudirse el dominio local y ganar espacios. Era complicado, apenas conseguían los de Barrero arrebatarle el balón al rival, pero tampoco sufría atrás. Lo cierto es que el planteamiento defensivo de los romanos se evidenció sólido y fructífero y apenas permitieron que el Ceuta, un rival con mucho potencial ofensivo, se acercase a la meta defendida por Javi Montoya.

Los minutos transcurrían y el encuentro no cambiaba de dinámica. El partido era muy táctico, con los dos equipos mas preocupados por no dejar hacer al rival que por construir juego. Y así, lo cierto es que los porteros no tuvieron ningún trabajo en una primera parte sin ocasiones claras para nadie, aunque Artiles envió alto en el minuto 9 en un disparo lejano y Lolo Plá lo intentaba en el 20, con un remate desde el centro del campo que atrapaba sin problemas Monteagud.

Bonaque, el más listo

Nada hacía prever que las cosas cambiasen tras el descanso. Al Mérida le preocupaba más que los ceutíes puntuasen que no conseguir el triunfo y el empate valía a sus objetivos. Sin embargo, apenas se había reanudado el encuentro cuando llegaba el gol que, a la postre, sería definitivo. Un córner botado en corto por Héctor Camps lo prolongaban los extremeños con un centro chut que se envenenó y el meta local, Monteagud, no acertó a despejar, dejando el balón muerto en el área donde apareció Bonaque para enviar al fondo de las mallas. Un fallo del cancerbero caballa que acabó costándole muy caro a su equipo.

Con el 0-1 en el marcador el partido cambió por completo. Al Ceuta no le quedaba otra que tratar de estirar líneas ante un Mérida que se replegó bien atrás. Aún así, los caballas, con todos sus sentidos puestos ya en buscar el gol del empate, pudieron encajar el segundo en un centro de Diego López que Hígor Rocha remataba demasiado flojo, a las manos de l portero, en el minuto 54.

Minutos de sufrimiento

A partir de ahí fue el equipo local el que se hizo con el control absoluto del partido, tuvo el balón y las ocasiones y ya en el 59 Benji remataba fuera por muy poco. Lo intentaban con todo los locales, que trataban de abrir juego por las bandas y sorprender a un Mérida muy concentrado que mantenía la posición, pero que en algunos momentos vio peligrar el resultado, como en el minuto 61, en una larga jugada de los locales que trataba de culminar Reina con un fuerte disparo, pero no acertó con la portería visitante. Y ya en el 66 llegaba la ocasión más clara de los norte africanos en un remate de Pito Camacho que salió muy desviado y que Javi Montoya lograba despejar. Ismael César cazó el rechace, pero acabó enviando también fuera.

Los minutos pasaban y el Mérida aguantaba el tipo ante un Ceuta que en el 73 veía cómo el colegiado anulaba un gol a Pito Camacho por considerar que había habido falta previa sobre Bonaque.

Esa fue la última ocasión de los caballas, que empezaron a acusar el desgaste físico y apenas inquietó ya a un Mérida bien plantado que hizo bueno el gol de Bonaque.

Al final, triunfo merecido y objetivo cumplido para los romanos en un encuentro de poco brillo. Tercera victoria seguida del Mérida, que ya piensa en su próximo compromiso del domingo ante el Vélez, para el que vuelve a hacer un llamamiento a su afición.