Desborda entusiasmo y ganas por iniciar una nueva temporada. Como si en la anterior, con seis torneos ganados (incluido el título de maestra), otras cuatro finales disputadas y los campeonatos de Europa y el mundo en sus vitrinas, se le hubiera quedado corta. Pero debe pensar que eso es ya pasado, como los pocos días que tuvo para desconectar entre ese 2021 repleto de éxitos y este 2022 que se presenta cargado de torneos. Nada de eso importa a Paula Josemaría (Moraleja, 31 de octubre de 1996), que está ya deseando montarse en el avión rumbo a Miami, donde el martes comienza el primer torneo de la temporada del World Padel Tour.

«Como todos los jugadores, lo que quieres de un año para otro es mejorar», dice la moralejana, consciente de que el techo que se ha puesto es muy alto. Eso no le asusta. Su evolución y la de su compañera, la catalana Ariana Sánchez, fue de menos a más la pasada temporada (y eso que empezaron ganando) y cerraron el 2021 desplegando un gran juego que les permitió llevarse el torneo de maestras. «Estamos en un momento muy bueno, no nos olvidamos de jugar», dice entre risas en referencia a la pretemporada, la mayor parte hecha por separado, aunque las dos últimas semanas, la anterior y ésta, se han visto, primero en Barcelona, donde reside Sánchez, y después en Valladolid, donde lo hace Josemaría.

«Queremos estar arriba en el ranking [ahora son las número 3], jugar bien, ser las mejores», añade la extremeña, que recuerda una entrevista de hace ya varios años en la que aseguraba que su ilusión era estar arriba. «Y ahora que estoy ahí, lo que quiero es mantenerlo».

Reivindicativa

Miami es la primera parada del World Padel Tour más internacional y extenso de la historia: 23 torneos entre open, master, más de la mitad (12) fuera de España. Eso sí, el principal circuito de pádel vuelve a pasar de largo por Extremadura. «Creo que todos los jugadores nos tenemos que acostumbrar a esto, a temporadas más exigente. Va a haber meses en los que vamos a tener que hilar un torneo con otro y no vamos a poder ni ir a casa. Esto forma parte de la evolución del pádel y lógicamente tenemos que adaptarnos».

No duda que esto es bueno para el pádel, pero no ve que todo eso vaya acompañado de mejoras en las condiciones de las jugadoras. «No sé si la oferta económica que tenemos va en concordancia con la exigencia que supone actualmente el pádel, esa parte hay que mejorarla».

El World Padel Tour llega cada vez a más rincones del planeta, consigue más seguidores, está más profesionalizado, pero la mejora económica de los principales protagonistas, los jugadores, está estancada. Y lo está además en un momento en el que al WPT le ha salido competencia, ya que este año podría surgir un nuevo circuito promovido por la Federación Internacional de Pádel y apoyado por Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint Germain. «Son años de transición. Las jugadoras, a través de nuestra asociación, la Wippa, estamos en contacto y valorando todas las propuestas. Supongo que tanto en chicos como en chicas tomaremos la decisión que mejor consideremos para el pádel».

Pero esa es una guerra en la que no quiere meterse, la suya está en el 20x10 y con Ari Sánchez como inestimable aliada. Mejorar esos seis torneos del año pasado no será fácil, asume Josemaría, pero no es imposible. La gran exigencia física, pero sobre todo mental, será clave este año. «Habrá muchos pequeños detalles que pueden favorecer o perjudicar, como los cuadros, partidos o dos o tres sets... va a ser una temporada interesante».

Y la primera parada está en Miami a donde vuela el domingo y debuta el jueves 24 con el deseo de repetir sus inicios de 2019 (junto a Marta Marrero) y 2020 (con Ari Sánchez), cuando inicio la temporada con victoria.