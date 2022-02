Derbi apasionante en La Isla entre equipos con talento y competitividad. Será el tercer enfrentamiento consecutivo ante equipos extremeños para un Coria que quiere salir de esta racha negativa de resultados, que no de juego, después de perder ante los dos primeros de la clasificación (Córdoba y Cacereño) y empatar ante el Villanovense en el último partido de liga.

Enfrente estará un Mérida que visita la localidad del Alagón este domingo a partir de las 17.00 horas en un encuentro que se presenta como una buena oportunidad para los locales de revertir la situación ante uno de los equipos que está demostrando ser de los más potentes del grupo, sumado a que viene de una muy buena racha que le ha hecho meterse en puestos de playoff de ascenso en un tramo decisivo de la temporada.

El equipo local no lo va a tener fácil, ya que unido al potencial romano, se suma la semana más complicada que ha tenido Rai en todo el campeonato, con las bajas de Mancha, Carlos García y Traver y los problemas físicos que arrastran Mahillo, Chavales, Erik Aguado y Melli que no están al 100 por 100 , lo que hará que alguno de ellos tenga que esperar su oportunidad de ayudar al equipo desde el banquillo.

El técnico celeste comentaba en rueda de prensa que se mostraba confiado en los jugadores disponibles para salir de esa racha y volver a la senda de la victoria. Exponía el entrenador que serán fieles a su forma de jugar e intentarán llevar la iniciativa y controlar el juego, destacando del equipo romano la solidez y la buena racha de resultados por la que atraviesan los de de Juanma Barrero.

Gran ambiente

Se espera un gran ambiente en La Isla. Tanto la afición celeste cómo la venida desde Mérida, darán colorido y emoción a un partido de por sí interesante, ya que el que pierda podría salir de los puestos de playoff que ahora mismo ocupan caurienses y emeritenses.

Después de un bagaje de 13 puntos sobre 15 en los últimos cinco partidos, el Mérida se presenta en La Isla como cuarto clasificado, empatado a puntos con los caurienses, y con un punto de ventaja sobre Villanovense y Montijo, es decir, la espectacular remontada clasificatoria le permite a los de Juanma Barrero ciertaposibilidad del fallo que no tenía hacía un mes si no quería verse descolgados de estas posiciones. A pesar de lo cual el técnico asevera que «vamos a intentar ganar, a priori, no doy por bueno el empate».

Para este partido no estará disponible el centrocampista cacereño José Gaspar, que continúa con sus problemas físicos, y recupera a Álvaro Ramón y a Artiles tras la sanción de ambos. Seguramente, las condiciones del terreno de juego condicionen el once titular romano, aunque se antoja un centro del campo con el musculo de Nacho Goma y de Mario Robles más el talento de Artiles y Diego López, aunque las alternativas buscando más profundidad en los costados podría aparecer con el propio Álvaro Ramóno Carmelo por la izquierda, y con Guille Perero por la derecha.

En la línea defensiva, quizá vuelva a entrar en liza Emilio Cubo en la derecha para dar más contundencia aérea al equipo, teniendo en cuenta que en esas dimensiones cualquier balón acabo colgado en el área.

La circunstancia descrita por el propio Barrero en la previa de que Lolo Plá había sufrido una torcedura en el tobillo el pasado miércoles, podría sentar al emeritense en el banquillo, saliendo en su lugar Aitor Pons.

Otra vez, el Mérida va a conocer los resultados de su rivales antes de empezar, excepto el del Villanovense que juega a la misma hora en el otro derbi, que se disputará en el Vicente Sanz de Don Benito, teniendo especial interés la visita de Ceuta a Vélez, una circunstancia que supo asimilar la semana pasada.