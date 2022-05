Empate de primera para el Cacereño Femenino

Cero a cero. Acaba el partido. Las jugadoras de Cacereño Femenino y La Solana se saludan, exhaustas tras un partido agotador. El sol ha hecho de las suyas. El calor ha sido agotador. Las segundas dan por bueno el resultado. Las primeras aún no saben que ese empate les sirve para conseguir su objetivo, les sirve para asegurar una plaza en la nueva Primera RFEF, que la próxima temporada será la segunda categoría del fútbol femenino español, pero con un nivel mucho mayor, ya que solo tendrá a 16 equipos en un único grupo. Pasa un minuto, dos, tres. En la grada dudan. ¿Por qué no lo celebran? No lo celebran por que no lo saben. No saben que su sitio en la nueva categoría ya es seguro. No saben que era así desde el descanso, cuando Granadilla Tenerife B y Albacete Fundación perdieron sus partidos. Les valía incluso con la derrota, pero las jugadoras del CPC no han dejado de buscar el triunfo en su partido, que por primera vez en toda la temporada ha terminado sin goles. No lo saben pero se enteran y entonces estalla la euforia. Empiezan a celebrarlo. La alegría se desborda. La grada les acompaña.

El Cacereño Femenino ha conseguido su objetivo a falta de tres jornadas para que termine la temporada. ¡Casi nada! Matemáticamente aún hay opciones de ser campeón (y ascender a la élite), pero la realidad dice que el Alhama tendría que fallar en los tres partidos que restan y el Cacereño ganarlos todos. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Mucho, muchísimo.

Pero el primer paso, el que se buscaba desde septiembre, está dado. El Cacereño estará la próxima temporada donde se proponía. En el segundo escalón del fútbol femenino español, con equipos históricos como el Rayo Vallecano, llevando el nombre de Cáceres por toda la geografía nacional.

El duelo ante La Solana no fue uno de esos partidos eléctricos a los que acostumbra el Cacereño en Pinilla. Fue un encuentro de fútbol control. No generaron mucho peligro las verdes, aunque suyas fueron las mejores (pocas) ocasiones. Eso sí, apenas sufrieron, porque el conjunto castellano manchego apenas inquietó la portería defendida por Tati.

Orden. Eso fue lo que imperó durante los 90 minutos. Sobre todo en la primera parte. El Cacereño, paciente y dueño del balón, buscaba la portería contraria ante un La Solana que no concedía espacios, pero falto de ambición para ir al ataque.

No sucedía nada hasta que el partido se abrió un poco. La Solana se soltó, empezó a superar el medio campo, y el Cacereño encontró huecos. Así llegó la mejor ocasión, cuando un pase de Nerea en el 36 lo remató Manoly para que el larguero parara su trayectoria.

No hubo mucho más en la segunda parte, cuando los únicos «uys!» se escucharon al final, con una chilena de Cristi Medina. No hubo goles. No los necesitó el Cacereño para convertirse en nuevo equipo de Primera RFEF.