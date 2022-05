Su amor por Francia y el deseo de convertir la Ligue1 en una mejor competición han sido los principales motivos que han llevado a Kylian Mbappé a renovar por el PSG y decirle 'no' al Real Madrid. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes al lado del presidente del club francés, Nasser Al-Khelaïfi. "Todo el mundo sabe que quise salir en verano pasado y era la mejor decisión posible en ese momento. Los años cambian. El contexto es diferente ahora. Es un contexto distinto. Conozco lo que puede aportar a mi país, es un país en el que sueño jugar. También hay una parte sentimental, que es mi país. El proyecto ha cambiado. Creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual", ha dicho.

Mbappé ha reconocido que la decisión no ha sido fácil y que estuvo guardando el secreto sobre su destino, incluso a sus compañeros, hasta la semana pasada. "Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Todos estáis sorprendidos. Después, tomé la decisión después de haber llamado a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente". El delantero entiende la "decepción" madridista pese a que insistió en que su "sueño" es vestir algún día su camiseta. "Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima", ha afirmado.

Mbappé eso sí, no se cerró las puertas del Madrid, ni de otro equipo una vez finalice su contrato con el PSG en el 2025. "No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años". Preguntado sobre si Messi y Neymar habían influido en la decisión de renovar, aseguró que no, que ha sido un tema personal suyo. "Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones. Después, creo que hablamos un poco, no mucho, como yo dije, es una decisión personal y ellos me dijeron que iban a respetar mi decisión".La felicidad de Al-Khelaïfi.

El presidente del PSG estaba exultante al lado de Mbappé. "Es un gran día para el PSG y para Francia. Nuestro objetivo es ganar, ganar y ganar". El dirigente aseguró que el delantero no tomará decisiones deportivas porque de Mbappé "sólo nos interesa su juego" y pidió respeto hacia el PSG cuando le recordaron que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quería denunciar su renovación. "Nuestro presidente de la Ligue 1 es Vincent Labrune, es lo que puedo decir ahora. Tomo solo lo positivo para nosotros como club. Como sabéis, tengo mucho respeto a la Liga. Pero merecemos respeto. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es lo más importante de todo. Después, las cosas que dice Tebas, no es mi problema".