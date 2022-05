Emilio Sosa abandona el Don Benito

Emilio Sosa y el Don Benito separan sus caminos. El hasta ahora director deportivo del club rojiblanco se despidió este miércoles en una rueda de prensa tras conseguir el ansiado objetivo de la permanencia en la categoría. Sosa, que llegó el pasado verano a la entidad calabazona en su tercera etapa en el club dombenitense, dijo adiós arropado por la directiva del club y por el entrenador, Roberto Aguirre. Sosa afirmó que su marcha es meditada desde hace tiempo, aunque apuntó que si el equipo no se hubiese salvado, habría continuado. «Es una situación difícil y contradictoria porque soy el director más feliz del mundo», dijo. No obstante, no escondió que la permanencia fue para él una «liberación» y que «nadie se imagina lo que hay detrás». Desde su punto de vista, «nadie sabe la presión que he sentido y las situaciones personales de cada uno de nosotros», aunque no esconde que para él este año será «inolvidable».

Sosa reconoció que la plantilla que confeccionó el pasado verano estaba hecha para aspirar a «cosas bonitas», pero que el mal comienzo de temporada marcó el porvenir del curso en la categoría. Aun así, se marcha tranquilo del «trabajo realizado, de la honradez con la que lo he hecho y por el club». El futuro Ahora se abre el interrogante de saber si el club optará por recurrir o no a la figura de un director deportivo o si vuelve a apostar porque sea el mismo entrenador quien se encargue, como ya hiciera tiempo atrás Juan García. No obstante, la intención del club es estudiar la posibilidad de fichar un director deportivo.