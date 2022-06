Armenta se queda en un Diocesano del que se despide Luismi

Una renovación y una despedida en el Diocesano, que sigue avanzando en la configuración de su plantilla para la temporada de estreno en Segunda RFEF. A las órdenes de Adolfo Senso se queda José Manuel Fernández, Armenta, un central de 22 años que es el duodécimo jugador confirmado en la plantilla colegial (seis renovaciones y seis fichajes). Quien no sigue es Luismi Bueno, un futbolista clave en las dos últimas campañas del equipo de Cáceres.

«Me es muy difícil tomar esta decisión, pero no he tenido otra opción», decía Luismi en sus redes sociales. Fue él mismo el que anunció que no seguiría en el Diocesano. «He puesto todo de mi parte para seguir, pero tras muchos acercamientos míos me generaban muchas dudas y nunca me llegó ninguna propuesta del club», añadía el mediapunta, que podría seguir en el fútbol extremeño, ya que su próximo destino podría ser el Moralo. «Simplemente no ha podido ser y sé que dejo de pertenecer a esta entidad saliendo por la puerta grande».

Campaña de simpatizantes

«¿Y si la seguimos liando?». Ese es el lema de la campaña de simpatizantes del Diocesano, en marcha desde este jueves. Son cuatro modalidades de abonos: platino, con acceso a todos los partidos del equipo de Segunda RFEF y el juvenil de División de Honor y sin medio día del club (150 euros); todo Dioce, igual que el anterior aunque sin los medio días del club (140, con 20 de descuento para los simpatizantes de la campaña anterior). Los otros dos son el abono solo para el equipo sénior (100)o para el juvenil de (60). En ninguno de esos casos se incluyen los días de ayuda al club. De momento los abonos solo pueden adquirirse a través de la web www.dioce. es, aunque en breve se facilitará un lugar físico para conseguirlos.

En cuanto al precio de las entradas para los partidos serán de 12 euros para los encuentros de Segunda RFEF y de 6 para los juveniles de División de Honor. Los partidos catalogados como medio días de ayuda al club serán de 18 y 12, respectivamente