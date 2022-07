Piti Hurtado: «Los clubs no están formados para los retos de la enseñanza de hoy en día»

Manuel ‘Piti’ Hurtado (Cáceres, 24 de mayo de 1974) inicia una nueva edición del campus que dirige en dos escenarios distintos de La Vera, Jaraíz y Jarandilla. Estupendo pretexto para hablar con él sobre muchos aspectos relacionados con el baloncesto, una pasión que en los últimos años vive como comentarista televisivo de notorio vuelo a nivel nacional.

¿Es el Piti Hurtado director de campus muy distinto al Piti Hurtado analista en televisión?

Son versiones de uno mismo cuando haces distintas cosas. Lo veo como algo natural. Siempre está el tópico de decir que llevamos el baloncesto en las venas, pero la realidad es que el verano, los campus, las piscinas naturales, La Vera... son cosas que hacen que te sueltes más. Durante el año tengo un cierto encorsetamiento trabajando con los medios. Ahora con chavales y monitores, cambiando el escenario, es mucho más relajado dentro de la responsabilidad.

En esta faceta deja ver claramente su paso por los campamentos de Descargamaría de la AFA (Amigos de Francisco de Asís)…

Es verdad que mis veranos de adolescencia y juventud fueron en la sierra de Gata. Hay algo del espíritu del padre Pacífico en lo que hacemos en los campus: crear baloncesto en un sitio como La Vera donde no lo hay. Me da mucha vida. Nuestro norte tiene mucho.

¿Se apunta al tópico de que el baloncesto formativo es más satisfactorio que el de profesionales?

Durante la temporada se está empezando a convertir en algo árido porque las relaciones entre familias, clubs y entrenadores, con el jugador en el medio, son cada día más difíciles. Sin embargo, en verano, cuando los padres te dan la confianza, es muy agradable. Los chicos están sin el peso moral de la competición, sin sentirse observados por sus padres.

Han pasado siete años desde que estuvo en los Guaiqueríes de Margarita en Venezuela. ¿Volverá a entrenar algún día a ese nivel? Ocasiones no le habrán faltado…

Mi sensación es que seguro que volveré a entrenar porque soy entrenador. Es verdad que la trayectoria de los últimos años hace que mucha gente me diga que se me dan bien los medios, que por qué pienso en lo otro, pero es que en lo otro he estado mucho más tiempo y a distintos niveles. Es cierto que he tenido oportunidades en Asia y en Latinoamérica en los últimos veranos, pero decidimos a nivel familiar seguir aquí, desarrollando un proyecto de cuatro personas, no solamente de una.

En general es muy elogiado…

Con el tiempo vas despreciando lo que has creído ser en el pasado. Somos conocidillos ‘de nicho’. No hay más. Estás en un escaparate en el que si comentas NBA es más amable y si comentas Euroliga, con el Real Madrid y el Barcelona por medio, en la calle te pueden desde pedir un selfi a hacerte un comentario negativo. Es lo que he decidido hacer. En un Madrid-Barça lo mismo no tienes que bromear tanto porque sabes que alguien se va a ofender.

Visto desde el otro lado ya, ¿se atreve a decir si en España se hace buen periodismo de basket?

Hay buenos periodistas, aunque las redes pervierten un poco todo. Si el periodismo es contar bien una idea, hay muchos que son capaces, y es algo que ayuda a disfrutar más del deporte.

¿Ha renovado con DAZN?

Tenemos aún vigente el contrato para ofrecer la Euroliga y me gustaría seguir, incluyendo reportajes que permaneciesen más, como la serie de entrevistas a entrenadores ‘The coaching experience’.

Hagamos como en su consultorio de los lunes en Instagram. ¿Cómo ve temas como el de la salida de Pablo Laso del Madrid?

Es complejo. Hay una parte que no podemos saber: la privacidad con los médicos, con la empresa. Siento ser muy ‘torero’, pero hay muchos detalles en esto como para dar una opinión.

¿Madrid y Warriors honran al baloncesto con sus títulos?

Dominar el rebote y correr siempre le va a gustar al público, pero con tanto ataque al rebote ofensivo y choque abajo es difícil ver un baloncesto bonito. Más allá de Efes en momentos, me cuesta ver un equipo que lo haya desarrollado en Europa estos años.

¿Y la nacionalización de Lorenzo Brown?

La federación quiere seguir teniendo al equipo arriba y ha buscado esta opción para la posición de base, con talento y mucha experiencia. El Eurobasket va a estar muy abierto y España puede ganar o tener a cinco o seis selecciones por encima.

Acudió a un partido de ‘playoff’ ante el Lleida del equipo que ayudó a crecer, el Cáceres Patrimonio. ¿Cómo se sintió?

Vi muy buen ambiente dentro de ese desastre que es arquitectónicamente el Multiusos. Ha habido un repunte de ilusión y el equipo ha estado muy cerca de meterse en la Final a Cuatro de la LEB. Hablamos mucho de Pablo Laso de cómo supo entender al Madrid, pero Roberto Blanco, siendo de Plasencia, ha hecho algo similar en el Cáceres: ha entendido lo que es la directiva, la afición, su pasado... Eso es muy importante. Ojalá que ahora con un espónsor más fuerte se pueda llevar al equipo más cerca del ascenso.

¿Le parece bien el patrocinio de la empresa que pretende explotar la mina de litio en Cáceres?

Todo lo que sea apoyo privado y que no sea continuamente dinero público en los clubs me parece bien. En un escenario ideal, el dinero público debe ser para la base, o si no para sanidad y educación.

¿Cree que se está trabajando bien la base en la región?

En España y en Extremadura los equipos de formación trabajan muy bien lo técnico, lo táctico, lo físico, pero muy mal, y cada vez peor, en lo psicológico. Cargamos al protagonista de un montón de frustraciones de los adultos. No puede ser que todo valga para que esos niños se vean envueltos en nuestros malos rollos. En los clubs no están formados para afrontar los retos de la enseñanza hoy en día.

¿Para cuándo su reclamadísimo documental sobre el ascenso a la ACB de 1992?

Me hace ilusión, pero necesita tiempo, mimo, dinero... No se dan todos los condicionantes. Tienen que ser los protagonistas del ascenso los que se junten. Ojalá hubiese un contenido audiovisual que ellos disfrutasen. Los que estuvimos allí les admiramos.

Vive en Madrid hace años. ¿Se ve envejeciendo en Cáceres?

Soy de Cáceres. Mi padre y mi abuelo vendían pintura por los pueblos de la provincia, de la región. Yo he hecho lo mismo con el baloncesto, vendiendo mi ‘pintura’ por lugares del mundo para embellecer también el juego. No me costará volver a Cáceres cuando lo haga porque cuando me fui ya no era joven.