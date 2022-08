La ambición, el hilo conductor en el Villanovense

El Villanovense presentó este jueves a tres de sus nuevos fichajes para la próxima temporada. Los centrocampistas Andy Bogdan, Mario González y Javi Pérez comparecieron ante los medios de comunicación acompañados por el director deportivo del club serón, Pepe Cuevas, y por el director general de la entidad, Melchor Romero. Todo ello en las instalaciones de la empresa patrocinadora Capita.

Cuevas destacó de ellos tres que se trata de jugadores llamados a ser importantes dentro del proyecto de este año. De hecho, de Javi Pérez destacó su paso por el Avilés del año pasado, sobre el que dijo que fue uno de los «mejores jugadores» de su grupo la pasada campaña. Por otro lado, sobre Mario González subrayó que viene de jugar en categoría superior y espera de él que sea un «puntal importante» dentro del equipo este año. Por último, sobre Andy Bogdan, Pepe Cuevas manifestó que junto a Ernest Ohemeng, otro de los fichajes de este año, comandaron la gran temporada realizada el año pasado con el Tarazona, equipo de Segunda Federación.

Buena acogida

El primero en abrir el turno de preguntas fue el rumano Andy Bogdan. El centrocampista, de 24 años de edad, manifestó el estar «muy contento» desde su llegada a Villanueva de la Serena hace varias semanas. «Desde que vine me he sentido muy arropado», apuntó. Asimismo, a nivel deportivo espera ayudar en lo máximo posible a su equipo para «estar arriba hasta el último momento», e incluso no renuncia a pelear por ascender. En la misma línea de ambición se mostró Javi Pérez. El que fuera jugador de Cádiz B o Avilés, con dilatada trayectoria en la categoría a pesar de su juventud, subrayó que los primeros días de pretemporada sirven para «hacer vestuario y para conocernos más», al tiempo que agradeció la acogida por parte de los jugadores más veteranos del equipo como Pajuelo, Javi Sánchez o Tapia.

Sobre los motivos que le llevaron a decantarse por el Villanovense, Javi Pérez dijo que no lo pensó mucho cuando recibió la llamada de Pepe Cuevas y le presentó el proyecto para esta temporada. El centrocampista Mario González señaló que las primeras semanas de trabajo se están desarrollando «bastante bien». Sobre la composición del grupo en el que ha quedado encuadrado el Villanovense, Mario resaltó el nivel de los equipos madrileños, sobre los que puntualizó que «tienen bastante nivel», por lo que pronostica encuentros complicados cuando tengan que enfrentarse a ellos.

Objetivo de mil abonados

Por otro lado, Melchor Romero animó a los aficionados del Villanovense a sumarse al proyecto de este año tramitando un nuevo abono. Hasta la fecha el número de abonados es de alrededor de 600, pero en el club esperan llegar a 1.000.