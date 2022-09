El Don Benito, a levantar el vuelo cambiando la dinámica

Las dinámicas positivas o negativas en el mundo del fútbol suelen ser un argumento recurrente para hablar de la racha de un equipo en concreto. En el caso del Deportivo Don Benito, la dinámica que viene arrastrando durante las tres primeras jornadas de liga no es precisamente positiva.

De eso son conscientes en el club calabazón, empezando por el técnico, Roberto Aguirre. Los rojiblancos visitan este sábado a la Gimnástica Segoviana con un único objetivo: cambiar la dinámica. Al menos ese fue el discurso del técnico del Don Benito en la rueda de prensa previa al encuentro. «Hemos sacado cosas positivas de los partidos anteriores y queremos encontrar el camino de la victoria porque necesitamos cambiar la dinámica», manifestó el asturiano. Y es que los rojiblancos son últimos de la clasificación con cero puntos, los únicos que todavía no han sumado. Pero quizás el hecho de no haber marcado tampoco ni un solo gol y haber encajado ocho pueda preocupar a la plantilla. No obstante, Aguirre dice que nota confianza entre sus jugadores, aunque es consciente de que una mala racha en el arranque de liga «siempre es una carga en la mochila».

También sabe que no es fácil cambiar una dinámica negativa por otra buena. «En la derrota se minimiza el rendimiento, pero veo a mi equipo con ganas de reivindicarse y de dar una vuelta a la situación para demostrar las capacidades individuales que potencien el colectivo». Sebas Gil y Pablo Rodríguez son baja. Mientras, la Gimnástica llega en buen momento con seis puntos, son quintos y vienen de vencer fuera de casa por 1-3 al Leganés B.