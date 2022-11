Cáceres acogió la Copa de España-Trofeo Ibérico de Kata 2022, Trofeo Diputación de Cáceres. Este evento se consolida en su octava edición como un campeonato referente a nivel nacional en la modalidad de kata. Se dieron cita más de 100 participantes procedentes de España, Portugal y Francia.

Entre ellos destacó la presencia de los extremeños Antonio Marín y Eduardo Ayala, bronces en Nage No Kata en el Campeonato del Mundo de Polonia 2022; los franceses Marques Gregory y Bega Stephane, plata en Kime No Kata en el Campeonato del Mundo 2022; los madrileños Alessandro y Andrea Nuzzi, plata en Ju No Kata, y los también madrileños Antoni Obrador y Pedro Rodríguez, bronce en Kodokan Goshin Jutsu.

También se contó con la visita de miembros destacados de la Comisión Nacional de Kata como Macario García, noveno DAN y Carlos García, octavo DAN.

Según destaca la propia Federación Extremeña de judo y deportes asociados, esta Copa de España también sirvió como refuerzo al acuerdo de cooperación que desarrolla con la Asociación de Judo Distrito de Santarem (Portugal) y la Liga Occitanie de Judo (Francia) para el intercambio y el fomento de a nivel internacional de este arte marcial.