El Montijo se dispara hacia arriba

Tres semanas, tres partidos y tres victorias le han bastado al Montijo para quemarse los pies en el infierno del descenso y estar mirando ahora el banquete que significa luchar por los puestos de fase de ascenso. Eso da en este grupo V ganar tres partidos seguidos, algo que hasta este domingo sólo había logrado el líder Melilla. Lo consigue el Montijo, con el mérito añadido de haber dejado la portería a cero en los tres últimos partidos.

Triunfo de autoridad el logrado por el conjunto de Juan Marrero ante un Navalcarnero que hacía acto de presencia en el municipal montijano exhibiendo su tercer puesto en la tabla. Sobre el césped, parecían equipos con papeles intercambiados.

Fue el Montijo superior, en fútbol y ocasiones. Con un Cristo superlativo, que no sólo volvió a marcar otro gol en su cuenta, sino que es el auténtico estilete ofensivo de un equipo que empieza a vivir de la experiencia infinita del ratón.

Un remate de Cristo al larguero despertó la caja de los truenos de un Montijo que salió más enchufado al partido que el Navalcarnero. Con Cristo metiéndose entre líneas y Keita explotando su velocidad en banda, al cuadro madrileño se le fue atragantándole poco a poco el partido.

Yeray González, con un chut seco, estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero el disparo se le fue rozando el palo. También lo intentó desde lejos Ibrahim Keita, muy activo durante toda la mañana. Otro disparo que se marchó fuera.

No había encontrado premio el Montijo en la primera parte, pero las sensaciones fueron muy positivas en todo momento. Decidió el equipo rojillo no bajar ni un ápice su velocidad de crucero y las ocasiones volvieron a caer. Cristo avisó con un disparo que se fue desviado por poco. Y también lo hizo Keita instantes después. No habría más perdones en casa de los montijanos.

Fue pasado el cuarto de hora de juego tras la reanudación cuando Cristo se sacó de la chistera uno de esos golazos que levantan al respetable del asiento. Un zapatazo inmenso ante el que nada pudo hacer Sergio para el Navalcarnero. Un golazo que vitoreaba a Cristo, que ya lleva seis dianas en lo que va de competición.

Lejos de espolear al Navalcarnero, el gol sólo sirvió para refrendar el dominio y autoridad de un Montijo que no quería dejar escapar la oportunidad de encadenar tres triunfos y presentar credenciales por la parte alta. De nuevo avisó Juan Barragán con un disparo desde lejos. El mismo no perdonó a cinco minutos del final, al encontrarse un rechace dentro del área que fue un caramelo para el segundo del partido. Pudo sumarse a la fiesta Abraham Pozo en el descuento, pero su disparo no encontró portería.

Juan Marrero, feliz por su equipo y por las tres victorias, quiso dedicar la victoria a Nico Medina, uno de sus ayudantes en el cuerpo técnico que ha pasado una mala semana por un percance con uno de sus hijos.