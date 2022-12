El Cacereño vence 0-3 en su primer amistoso en Nepal

La gira nepalí del Cacereño comenzó con victoria. El conjunto verde superó sin apuros al combinado de futbolistas de Nepal (0-3). Este jueves volverá a jugar ante la selección sub-21 nepalí, en este caso en el estadio de Katmandú (13.15 horas).

Fue el del Cacereño un partido exótico. No solo por jugar a los pies del Himalaya. En el once inicial de Julio Cobos estaban Rubén de la Red y Míchel Carrillero, exfutbolistas españoles de élite que ejercen como embajadores de esta iniciativa de Fútbol por la Paz de la Fundación Lumbini Garden. También estaba Julio Salinas, aunque este no se vistió de corto.

Al Cacereño se le presentó como si fuese la selección española (en la televisión en vez del escudo del CPC estaba la bandera de España) y antes del inicio del partido sonó el himno español, aunque una versión con letra. En el combinado nepalí, en la segunda parte, jugó unos minutos el ministro de Deportes del país.

Claro dominador del juego, el primero de los goles del Cacereño lo marcó Carmelo Merenciano en la minuto 20. Poco después fue uno de los fichajes estrella del CPC, Míchel Carrilero, el encargado de ampliar la cuenta. Antes del descanso abandonó el terreno de juego dejando su sitio a Álex García, segundo entrenador del conjunto verde, que por unos minutos volvió a vestirse de corto.

Julio Cobos refrescó el once en la segunda parte. No repitió ninguno de los jugadores que iniciaron el partido. El tercer y último tanto lo marcó Bermu.