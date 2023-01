Crecen las dudas sobre si Kostas Vasileiadis seguirá en el Cáceres

Las dudas sobre si Kostas Vasileaidis completará la temporada con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, equipo con el que lleva únicamente dos partidos disputados, se han acrecentado en los últimos días. El jugador podría tener un acuerdo con un club de la liga venezolana, en la que militó unos meses el verano pasado con el Marinos de Anzoategui, para incorporarse en febrero o marzo, dependiendo de la fecha de inicio de la competición.

El propio jugador habría comentado a personas de confianza que el del Alimerka Oviedo, el próximo día 1, podría ser su último partido como verdinegro, ya que su obligación es viajar a Venezuela por motivos contractuales.

Consultado por este diario, el Cáceres no ha emitido ningún comentario nuevo al respecto y se remite a las declaraciones de su director general deportivo, Alberto Blanco, durante la presentación de Vasileaidis, el pasado 10 de enero, cuando se preguntó sobre si el alero griego era un refuerzo puntual y si se marcharía tras dos meses en el equipo. «Todas estas especulaciones son especulaciones. No hay nada mientras no sepamos lo que pasa en otro lado, no hay nada. Kostas ha venido a ayudarnos hasta el final de temporada», empezó diciendo. A continuación añadió:«si suceden otras cosas que no están en el control de Kostas ni en nuestro control, pues veremos lo que pasa. Pero son especulaciones que no son realidad. No me gusta hablar de especulaciones o de cosas que no son realidad. Hay que decir las cosas que son... Lo que sucede en el día a día, no lo que sepamos que puede pasar mañana. O al menos yo lo entiendo así».

El impacto de Vasileiadis ha sido inmediato. En dos partidos (una victoria y una derrota) ha promediado 15 puntos y 11,5 rebotes en casi 33 minutos en pista. Y eso que no está nada acertado en su tradicional especialidad, el lanzamiento triple, habiendo metido únicamente 2 de sus 17 intentos desde 6,75.

El club sigue trabajando para la incorporación de jugadores. La llegada del pívot luso-serbio Sasa Borovnjak continúa pendiente de que rescinda su contrato con el HLA Alicante. El pasado fin de semana apenas jugó dos minutos frente al Tau Castelló.