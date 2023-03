El Villanovense, a celebrar su cumpleaños con una victoria

El Villanovense quiere tener un feliz cumpleaños. Los serones reciben este domingo en el municipal serón al Guadalajara en medio de la celebración de su trigésimo aniversario desde la fundación del club. Los de José González ‘Gus’, tras ganar la semana pasada ante el Socuéllamos en el descuento, se auparon de nuevo a posición de fase de ascenso,poniendo así fin a dos semanas sin ganar con una derrota ante el Cacereño y un empate ante el Diocesano.

Aún así los serones siguen en un buen momento de forma con una única derrota en los últimos tres meses, datos que le han permitido estar luchando por los puestos altos de la clasificación.

Pero delante tendrá a un Guadalajara que llega en la zona media de la clasificación con 31 puntos, ocho menos que el Villanovense, mientras que están solo cuatro por delante del ‘playout’ de descenso y cinco del descenso directo. Además, también atraviesan por un buen momento en cuanto a resultados. De hecho, no pierden desde el pasado 8 de enero, cuando cayeron 2-1 fuera de casa ante el Guadalajara. Desde entonces han encadenado seis empates y dos victorias en este tiempo, por lo que Gus presupone un partido complicado ante un equipo al que lograron ganar 0-2 en la primera vuelta.

El Guadalajara viene de sumar tres empates consecutivos ante Navalcarnero, Melilla y Atlético Paso, este último la pasada semana.

Las bajas

En el apartado de bajas, Gus no ha podido contar en algunos entrenamientos de esta semana con Javi Pérez, que arrastra problemas físicos, por lo que en principio no estará disponible para jugar ante el Guadalajara. Así pues, en principio volverán a repetir en el eje del centro del campo Pajuelo y Mario González, mientras que las bandas las ocuparán Ohemeng y el galés Farrell. Arriba, Higor Rocha y Sillero formarán dupla atacante y atrás Adri Escudero jugará en lugar del lesionado Dan Ojog. El moldavo tuvo que ser sustituido en Socuéllamos por una fractura en el pómulo, por lo que estará algunas semanas de baja. Si bien, no tendrá que pasar por el quirófano, por lo que la recuperación se prevé más rápida.

Y con motivo del 30 aniversario del club, desde el Villanovense tienen previsto llevar a cabo un homenje a jugadores históricos del club y a los tres presidentes de estas tres décadas de historia.