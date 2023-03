El Coria busca en casa la obligada reacción ante el Cerdanyola

Nueva final para un Coria que no reacciona y cada vez está más cerca del temido descenso después de dejar pasar la oportunidad jornada tras jornada de salir de los últimos puestos para salvar una categoría que se pone más complicada según se acerca el final del campeonato. El equipo cauriense, que en estos 2 años de competición no ha pisado nunca puestos de descenso, quiere seguir con esa estadística y que ésta jornada no sirva para caer a esas posiciones.

El Montijo coge el bonus en el derbi Este domingo se la juega en La Isla (12.00 horas) ante un Cerdanyola que está peor. Los catalanes llegan en puestos de descenso directo, a 4 puntos de los caurienses, que quieren hacer valer el factor campo para distanciarlos en tres más, lo que a estas alturas de campeonato se antoja como insalvables ya para los de la comarca del Vallés y que a los celestes les serviría para salir de la dinámica negativa. Las gradas de La Isla estarán llenos en una jornada en la que el conjunto celeste presentará a su cantera. Alberto Urquía tiene las bajas por lesión de Iván Simón y por sanción nuevamente a Melli. Recupera al capitán Mahillo, a Dani Mori y a Alexander después de reponerse de sus respectivas lesiones, y a Deco tras cumplir el partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Este hecho es novedad para los locales, ya que es la primera vez en la temporada que el técnico tendrá que hacer descartes en su convocatoria. El once inicial de los locales podría sufrir varios cambios respecto a la jornada anterior, dando entrada a Diego Mirón en portería, siguiendo con la alternancia entre los dos porteros que es habitual durante toda la temporada. Deco volverá al centro del campo y por delante de esa posición podría regresar Ledesma después de dejar atrás la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego los últimos meses Los del Vallés, por su parte, llegan a Coria con las bajas de Gonpi y de Noel, uno de los baluartes en el centro del campo del equipo de Oliver Ballabriga, por acumulación de amonestaciones. La duda entre los catalanes viene de la mano de Nils, el capitán del equipo, entre algodones las últimas semanas. Los sardañolenses tienen un esquema muy definido, con dos laterales y tres centrales en defensa para hacerse fuerte en esa zona y balones directos en ataque para jugar con las segundas jugadas o esperar una genialidad de su máximo goleador y mejor jugador Max Marcet. Esta forma de juego hace que los rechaces y las jugadas a balón parado tengan una vital importancia para el desenlace del partido. Posibles alineaciones: Coria: Diego Mirón, Cera, Asiel, Alexander, Joserra, Sergio Gómez, Deco, Santi Luque, Alberto, Ledesma y Nané Cerdanyola: Jagoba Zárraga, Lorente, Castillo, Marc, Pariente, Kata, Ronald, Adan, Gorriti, Max Marcet y Dani Ruiz Árbitro: Aitor Barrio Salas (Comité Vasco). Estadio: La Isla. Hora: Domingo, 12.00.