El Diocesano, un cohete ante el Atleti B

Dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Y aunque en el Diocesano no se engañan --«tenemos pie y medio en Tercera», reconoce su entrenador--, su triunfo ante el Atlético de Madrid B (2-0) abre una puerta a creer en una remota opción de permanencia. La directa parece aún lejana, a ocho puntos, pero el playout está solo a cinco con esas mismas jornadas aún por disputarse. Difícil, sí, pero en esto del fútbol nunca se sabe.

Con un partido casi redondo dejó el Diocesano atrás una racha de once jornadas sin ganar, una rémora que pesaba más en la cabeza que en las piernas, pues en ese tiempo ha seguido desplegando buen fútbol. Pero la pelota no quería entrar y esto consiste en meter más goles que el rival. Ante el filial rojiblanco lo consiguió. Fueron dos, uno de Rayco en la primera parte y otro de Javi Bernal en los estertores del partido. Pero tuvo varias ocasiones muy claras como para haber conseguido un resultado más amplio ante un equipo que, si no se tuerce mucho, muchísimo, peleará por el ascenso.

El Diocesano fue un cohete. Desde el minuto uno casi hasta el final, cuando las fuerzas empezaron a flaquear y el empuje de uno de los equipos que mejor fútbol está haciendo le obligaron a recular. Con una presión asfixiante, los colegiales sorprendieron a un Atleti B que apenas aguantaba el balón en sus piernas.

Chavalés, Margallo, Isi, Pablo Guerrero y Rayco. El trabajo de los cinco jugadores más adelantados eran incansable para robar y corres. Por detrás de ellos, César Susmel siempre atento para salir al corte. Empezó a mil por hora el equipo local, pero el primer susto lo dio el visitante cuando Dani González marcó. Era el minuto 2, pero el rojiblanco estaba en fuera de juego.

La garra de Chavalés

No tardó en llegar la réplica del Dioce. Pase atrás del Atlético y Chavalés, como si fuese Usain Bolt, se marcó un esprint para llegar antes que el defensor al balón y ponerlo al corazón del área, donde Rayco remató para que se luciera Iturbe. No fue la única acción salvadora del guardameta rojiblanco. En el 16 le sacó otro mano a mano a Isi, que dos después tuvo un remate de volea que se marchó alto.

El gol de Rayco llegó cuando el Dioce había bajado una marcha. Parecía difícil poder aguantar el ritmo inicial los 90 minutos. Necesitó de tres intentos para marcar, signo inequívoco de lo que están siendo los colegiales este curso. El primer remate, desde el área pequeña, fue del punta canario. El rechace lo recogió Margallo, cuyo disparo rebotó en la defensa y el balón llegó de nuevo a Rayco, que tras un par de recortes introdujo el balón en la portería.

El Atlético apenas tenía el balón y, cuando lo controlaba, era lejos de la meta de Miguel Cordero. Aún así, el primer tiempo terminó con una falta peligrosa al borde del área que lanzó Dani González, topándose con la barrera en primera instancia y el meta colegial en segunda.

El segundo tiempo

Intentó reaccionar el Atlético tras el paso por los vestuarios y en los primeros minutos de la segunda parte parecía que fue así. Un espejismo. El Diocesano seguía sin sufrir y a la contra, tirando de velocidad, hacía que el duelo estuviera siempre en tensión.

El conjunto colegial estaba haciendo un tremendo esfuerzo. No paraba de correr. En el 64 Margallo hacía un gesto al vestuario con las manos. Ya no podía más. Bernal entró en su lugar. Poco después Rayco dejó su sitio a Giuliano, que reaparecía tras cinco partidos ausente por lesión.

Se lanzó a por el empate el Atlético en los últimos minutos. El Dioce dio un paso atrás. Saltó la reserva del combustible. Pero aún tenía guardada una última estocada. Y la dio Javi Bernal, que arrancó desde su campo. El atacante pacense llegó con el balón controlado hasta el pico del área pequeña para acabar superando a Iturbe. Partido cerrado. Mala racha finiquitada. Opción de soñar abierta.