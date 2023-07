«Aún tengo margen para mejorar en mis pruebas», dice César Castro

«Entrar a la piscina y ver el estadio lleno por completo fue una sensación grandiosa, increíble». César Castro (Plasencia, 1999) describe para este diario desde Fukuoka, donde se está disputando el Mundial de natación, su estrenó en una gran cita. Fue el domingo, cuando el extremeño formó parte del equipo español de 4x100 que acabó octavo en la final. «Creo que nos hemos llevado un resultado bastante bueno, estoy muy contento por ello», añade el extremeño, que tiene otra bala en la recámara y que utilizará el viernes, en el 4x200, su mejor distancia y en la que buscará mínima para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Castro, explica, será el primero del equipo español en saltar a la piscina en las eliminatorias, por lo que también luchará por una buena marca en su 200. El placentino es el plusmarquista nacional de 200 metros libres (1.47:13). «Quiero estar lo más cerca posible de la mínima para los Juegos, intentar bajar ya el 1,47 [minutos] que tenemos ahí y tanto nos está costando». La aspiración, al igual que en el 4x100, es meterse en la final y encarrillar la clasificación de la formación española para la cita olímpica del próximo año.

Gran momento de forma

A un año del arranque de los Juegos de París (se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024) César Castro no oculta que ese el gran objetivo y que lo encara, quizás, en uno de los mejores momentos de forma que nunca ha tenido. «Creo que me encuentro en un gran momento gracias a no haber tenido mucho parón dentro de la temporada como me ha ocurrido en otras ocasiones. Eso está dando pie a que pueda sacar mis mejores resultados a nivel de rendimiento». Hasta este momento al placentino le había costado conseguir continuidad a causa de las lesiones que, entre otras cosas, le privaron ir a los Juegos de Río 2016 (para los que consiguió mínima) y le han impedido participar antes un una gran cita como este Mundial de natación. Ha sido un calvario de siete años en los que Castro nunca ha dejado de luchar para llegar donde hoy está.

Ese gran momento le permite vivir el presente con optimismo y mirar al futuro con mucha ilusión. «Estoy demostrando cada vez que me voy preparando que sigo bajando mis marcas. Creo que todavía tengo margen en mis pruebas. Ya no puedo decir que soy muy joven, pero todavía tengo un poco de tirón para mejorar y seguir estando en un equipo internacional y continuar luchando por grandes aspiraciones a nivel internacional», dice rotundo, pero con la sencillez que le caracteriza. Castro es consciente de que en esa mejora también pueden ayudar las nuevas metodologías «o ciertos aspectos técnicos. La natación es un mundo tan enrevesado», cuenta.

Cuando acabe el Mundial en tierras niponas César Castro disfrutará de casi 20 días de descanso, «bastante más de lo que estamos acostumbrados», y será a finales de agosto cuando reinicie la preparación ahora ya sí con un único objetivo en mente:la clasificación para París 2024.