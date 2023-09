Hansel Atencia y Dikembe André, cumbia y samba en Cáceres

Tiene el Cáceres Patrimonio de la Humanidad 2023-24 un inequívoco acento latinoamericano. Al mexicano Gael Bonilla se le unen el colombiano Hansel Atencia y el brasileño Dikembe André, presentados ambos conjuntamente por el club con los habituales buenos deseos y promesas de compromiso de cara a la nueva temporada. El mensaje es intentar construir un equipo dinámico y que transmite alegría.

El pívot Dikembe André da Silva (Cotia, 19-8-1999) mide 2,06 y pesa 116 kilos. Se considera «un jugador de zona, de rebote tanto en ataque como en defensa, poniendo también buenos bloqueos para los tiradores». Prometió «dar el máximo posible a mi equipo, ayudar en todo lo que puedas».

Eso sí: ha llegado algo triste a Cáceres: cuando fichó, habló personalmente con su compatriota Sidao Santana, el exjugador verdinegro fallecido recientemente. «Era una persona que siempre intentaba ayudar a todos los que venían a España. Me contó su experiencia. Me sorprendió y me apenó mucho suerte. Confío en que ahoa esté en un lugar mejor», dijo.

‘Feeling’ con el Multiusos

Por su parte, Hansel Atencia (Barrancabermeja, 24-5-1997 y de 1,79 de estatura) es el primer colombiano en la historia del club. Al contrario que André, al que elogió por su fortaleza, él sí tiene experiencia en Europa y también en la LEB Oro, donde ha militado en el Oviedo y en el Estudiantes. «Estoy muy feliz de estar aquí en Cáceres, creo que este año vamos a tener un equipo guerreador y joven. Eso siempre es bueno para la categoría. Yo voy a tratar de aportar mi experiencia, apuntó. «Trataré de dar todo lo que pueda, creo que soy un jugador que puede aportar en puntos y organizar», añadió.

Es llamativo que en sus dos visitantes anteriores al Multiusos haya brillado. «El pabellón me ha tratado bien. Cuando vine con Oviedo fue mi cuarto partido y empecé a ganarme la confianza del entrenador aquel día», reconoció.

Ambos se mostraron ilusionados con el estreno en su nuevo lugar de trabajo, que será este sábado en la vuelta del Torneo Turismo Provincia deCáceres ante el Sporting Clube de Portugal (19.00 horas). H