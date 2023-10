Gemma Triay y Marta Ortega frenan la racha triunfal de Paula Josemaría y Ari Sánchez

La racha triunfal de Paula Josemaría y Ariana Sánchez se frenó en Menorca, donde la extremeña y la catalana no pudieron levantar el que hubiera sido su torneo World Padel Tour número 14 de la temporada. El triunfo fue para Gemma Triay y Marta Ortega, que estrenaron su palmarés en este circuito (ya ganaron el Premier Padel de Roma) imponiéndose 6-4, 4-6 y 6-4 en una maratoniana y trepidante final.

No fue un partido fácil para la moralejana, que saltó a la pista central del Pabellón Menorca tras conocer el fallecimiento de su abuela, Luisa Rodríguez. «Dónde quiera que estés… siempre conmigo abuela. Tan importante para mí… Gracias por cada mensaje. Un despertar muy triste», decía después la extremeña en sus redes sociales. «Gracias Paula Josemaría por el esfuerzo que has hecho hoy para estar en pista. Desde allí arriba estará orgullosa de ti como lo estamos todos», le respondía su compañera. Ambas felicitaban también a Gemma y Martita. «Gran partido chicas».

La intensidad reinó durante toda la final. Se vio desde el primer punto, con Triay y Ortega cargando el juego sobre Ari Sánchez. Fueron las número dos las primeras en apuntarse un break, que a la postre fue definitivo. Fue en el tercer juego (2-1). Paula y Ari desaprovechaban una y otra vez bolas para quebrar el saque de sus rivales, que hasta en tres ocasiones se apuntaron su servicio en el punto de oro.

La dinámica fue totalmente inversa en el segundo set, donde también se jugaron diez juegos y en siete de ellos ganó la pareja que no estaba al servicio. Subiendo el ritmo, aumentando el número de golpes ganadores y reduciendo los errores no forzados Paula y Ari se pusieron 1-5 arriba, aunque apuntarse el set no iba a ser tan sencillo y Gemma y Marta apretaron para casi remontar, aunque se quedaron en la orilla (4-6).

En el tercero se desató la locura. El público vibraba con las cuatro jugadoras y hubo que esperar al décimo juego para la resolución final. El esfuerzo inmenso de Paula Josemaría no fue suficiente para la pareja que entrena Claudio Gilardoni y con otro 6-4, Gemma Traiy y Marta Ortega se llevaban la final.

La próxima cita, en la ciudad sueca de Malmö, se disputará entre el 4 y el 12 de noviembre.