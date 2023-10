Un 2023 de excelencia para Paula Josemaría

«Quiero ser número uno desde que me levanto hasta que me acuesto». Un día antes de iniciar la temporada 2023 en Abu Dabi, Paula Josemaría (Moraleja, 31 de octubre de 1996) se sinceraba en declaraciones a este periódico desvelando cuál era su sueño, su gran objetivo para este año. La cima del pádel ya la había alcanzado a finales de septiembre de 2022, pero ese trono se le escapó en el último juego del último partido de la pasada temporada. Ahora no es solo que la extremeña esté en lo más alto del ranking (lleva ahí varios meses), sino que se ha asegurado acabar en ese puesto la temporada. Al World Padel Tour le restan tres torneos (Menorca, Malmö y México) más el Master Final (este año en Barcelona) y, pase lo que pase, nadie moverá a la extremeña y a su compañera, Ariana Sánchez (Reus, 19 de julio de 1997), de lo más alto de la clasificación.

Paula Josemaría gana en Ámsterdam y se asegura el número uno del mundo «Es un tornado de felicidad… así es cómo me siento. Lo hemos conseguido. 15 de octubre de 2023… un sueño hecho realidad. Números uno del mundo», escribía la extremeña en sus redes sociales horas después de la victoria en el Ámsterdam Open, un triunfo, el decimotercero de la temporada en el WPT, que confirmaba ese podio en el ranking mundial. Nadie había ganado hasta ahora trece títulos del principal circuito de pádel en un mismo año. Paula Josemaría y Ari Sánchez lo acaban de conseguir, superando otro registro más en un año que para ambas está siendo auténticamente de récord. A esos triunfos en el World Padel Tour añaden el éxito en el Premier Padel de París, quizás una de las victorias más especiales en la carrera de la moralejana, pues se produjo en la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros. «Siempre soñé con ser algún día jugadora profesional y poder jugar en esta pista, un templo del deporte», decía, visiblemente emocionada, la extremeña, que se inició en los deportes de raqueta a través del tenis. Ambos circuitos, WPT y Premier Padel, se fusionarán la próxima temporada, una unión que la extremeña aplaude. «Es una buena noticia para el pádel», decía en una entrevista en el Sport, diario también de Prensa Ibérica. 3.100 puntos de distancia La distancia entre Paula y Ari y su más inmediata perseguidora, Gemma Triay, es de 3.100 puntos, diferencia totalmente insalvable. El margen es aún mayor en la Race 2023, la clasificación del World Padel Tour que solo tiene en cuenta los torneos disputados en el año en curso. Ahí, la extremeña y la catalana suman 17.700 puntos. Triay, que es tercera, tiene 12.900 y Beatriz González, cuarta, 9.820. El 2023 está siendo un año prácticamente perfecto para Josemaría y Sánchez. Han disputado 18 torneos del WPT (faltaron en Finlandia por una lesión de la catalana) y 3 del Premier Padel. En el primer circuito han ganado 13, en el segundo, uno, París, tras ceder en las finales de Roma y Madrid. En cuanto a los triunfos en el World Padel Tour, se han producido en Abu Dabi, Reus, Granada, Bruselas, Vigo, Dinamarca, Viena, Marbella, Francia, Valencia, Málaga, Comunidad de Madrid, Alemania y Ámsterdam. En total, han disputado 86 partidos, de los que han ganado 79. Es decir, su porcentaje de victorias este año es superior al 91 por ciento. Otro dato abrumador es que en los últimos 20 partidos que han disputado en el World Padel Tour no han cedido ni un solo set. La última vez que perdieron en este circuito fue en Valladolid, en la final, donde cayeron en dos sets ante Bea González y Delfi Brea, precisamente las últimas jugadoras a las que han ganado, el domingo en la final del torneo de Ámsterdam. Evolución «El año pasado lo pasamos mal», decía Josemaría el domingo, recordando la derrota en diciembre en el Master Final que les privó del número uno. «Pero ahí nacimos un poco más fuertes y empezamos 2023 con mucha más fuerza». La extremeña cambió de entrenador (ahora trabaja junto a Claudio Gilardoni) y también de ciudad, dejando Valladolid, donde había estados los últimos años, para mudarse a Alicante. Para ambas este 2023 ha supuesto un salto de calidad, bien acompañada siempre de una gran regularidad. Ahí están los números. Ari, jugadora incansable, sigue con su aplastante dominio en la pista. Y Paula le pone la guinda al pastel con su explosividad (su apodo es el de ‘Dinamita’) y la peculiaridad que le aporta ser zurda. En suma, una pareja perfecta que quiere seguir ampliando sus números de récord no solo este año, también el próximo, pues ambas han desvelado ya que seguirán juntas en 2024.