En el Cáceres preocupa el ‘sobreúso’ de los titulares

Es una palabra no admitida aún por la RAE, pero «sobreúso» es un concepto que empieza a rondar demasiado en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Cuatro de sus jugadores están entre los 20 con más minutos acumulados de la LEB Oro: Greg Gantt (2º con una media de 30:49), Yael Bonilla (10º con 28:07), Remu Raitanen (15º con 26:50) y Hansel Atencia (19º con 25:53). No pasa en ningún sitio más y se teme que esto acabe teniendo consecuencias negativas, como reconoció públicamente el propio entrenador del equipo, Roberto Blanco, este viernes.

«Yo ahora no lo veo, pero pasará factura. Es imposible jugar 30 minutos en la liga los 34 partidos», señaló el técnico placentino, cuya comunicación con la preparadora física del equipo, María Reina, es «constante» para dosificar las cargas.

La principal causa de esta situación es probablemente que dos hombres destinados a tener protagonismo en los relevos de los titulares saliendo del banquillo, Pablo Sánchez y Pablo Rodrigo, están lesionados en el menisco y el hombro, respectivamente, sin fecha clara de reincorporación. Y eso acorta las posibilidades.

Blanco también sostiene cuando se le pregunta por posibles fichajes que «siempre le he dicho al club que no podemos traer a nadie que no mejore lo que tenemos. Para eso les damos más oportunidades a Pau [Carreño] y Lucas ]Sigismonti] y tiramos para adelante. No es ser valiente, es ser realista».

Según su teoría, «si necesitamos algo importante en el futuro, que no hayamos gastado esas balas ahora». La traducción es sencilla: el posible dinero que haya para reforzar el equipo es mejor guardarlo para cuando las oportunidades sean mejores que las que hay ahora en el mercado.

El Cáceres parte este sábado hacia San Sebastián, donde el día siguiente jugará ante el Guuk Gipuzkoa (17.00 horas) con el impulso positivo de haberle ganado al Leyma Coruña.