El Mérida, obligado a reaccionar en Alicante frente al Intercity

Otra semana más en la que el Mérida se encuentra ante la necesidad de ganar para no hundirse en el pozo del descenso, otra jornada más en la que los romanos necesitan sumar para recortar esos cuatro puntos que ahora mismo le separan de la permanencia. Ni siquiera visitar este sábado a un equipo como el Intercity (16.00 horas), que todavía no sabe lo que es perder en casa (tres empates y tres triunfos) debe servir para conformarse con menos que la propia victoria, después de la crisis de resultados que arrastra el equipo de Manel Ruano, con dos puntos conseguidos en los últimos once partidos.

Ruano vuelve a pedir unión en el Mérida para salir de la crisis Por sensaciones, se atisbaron algunas mejorías en el último choque, que le sirvió para mantener la portería a cero, algo que no ocurría desde la tercera jornada. Sin embargo, en el plano ofensivo, los emeritenses no generaron ningún disparo peligroso. La visita al Antonio Solana este sábado debe servir para empezar a revertir la situación, pues, aunque queda algo más de una vuelta del campeonato, si no se reacciona antes de final de año, el segundo tramo del curso va a tener que ser de equipo de playoff para salvar la categoría. Para esta cita, el plantel de Ruano vuelve a estar mermado, principalmente en el lateral derecho, aunque también recupera efectivos. En el capítulo de bajas, Acosta y Dabo están sancionados, mientras que Álvaro Juan, Parras y Pipe no han viajado por lesión. Es decir, los dos laterales diestros del plantel más la alternativa de la cantera no están disponibles. Las buenas noticias aparecen con las vueltas de Lluis Llácer y Elejalde, aunque la sensación es que, a pesar de las necesidades, ninguno de los dos está en un tono físico lo suficientemente óptimo como para salir de inicio. Precisamente, la alternativa de salir con los dos laterales zurdos, Llácer y Prada, para que uno de los dos ocupe el flanco contrario ya fue utilizado por Ruano, pero se antoja que esta vez las opciones serán otras. En este sentido, las alternativas son dos:o colocar fuera de su posición habitual a un jugador, en tal caso las alternativas podrían pasar por Busi, Bonaque, Beneit o Ismael; o cambiar el dibujo para cerrar con tres centrales y dos carrileros. Esta segunda opción parece más natural, aunque Elo ha estado con molestias durante la semana. El Mérida espera que el del domingo sea "un punto de partida" Para el resto de las posiciones se prevén pocos cambios, más allá de que se presupone que Ben Hamed será el sustituto de Acosta en la zona ancha, ya que el propio Ismael, en teoría el sustituto natural, junto con Escardó, para la mediapunta, no cuenta con la confianza del técnico y están disputando pocos minutos. El Intercity, por su parte, llega después de dos empates consecutivos, teniendo por delante dos encuentros seguidos en casa. El cuadro alicantino espera mantener su fortaleza en su feudo para asaltar de manera definitiva los puestos de playoff de ascenso, los cuales los tiene a un solo punto. Alineaciones posibles: Intercity: Manu Herrera, Guillem Jaime, Vadik, Álvaro Pérez, Cristo Romero, Jon Ceberio, Undabarrena, Moha Traoré, Soldevilla, Emilio Nsue y Etxaniz. Mérida: Juan Palomares, Bonaque,Bourdal, José Elo, Prada, Ben Hamed, Beneit, Padilla, Sandoval, Busi y Chuma. Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (Comité Murciano). Estadio: Antonio Solana. Hora: Sábado, 16.00.