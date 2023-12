El gol más valioso de la temporada para el Mérida

A lo largo de todas las temporadas y en la historia de todos los clubs, siempre aparecen en el recuerdo goles trascendentes que cambiaron el sino de un equipo. Seguramente, la mayoría de ellos son en una última jornada, en un playoff o en una final, para dirimir, por ejemplo, un ascenso de categoría. En esta ocasión, y sin querer jugar a futurólogo, el más importante de esta temporada ha llegado en el mes de diciembre. Cierto es que el propio Manel Ruano, entrenador del Mérida, reconocía que «todavía no nos hemos salvado» justo después de que su equipo venciera en feudo del Intercity con el solitario gol de Elejalde (0-1). Pero no es menos cierto que el tanto del delantero romano tiene un valor incalculable hoy en día. Además de los tres puntos, supone que el equipo corte una mala racha de once partidos en los que solo se habían sumado dos puntos.

Fin a la negra racha del Mérida La reacción de los protagonistas tras el pitido final mostraba claramente la liberación de toda la expedición emeritense. En este sentido, Ruano quiso dedicar la victoria «a los jugadores, que me disculpe la afición, pero han hecho un trabajo enorme durante estas semanas y esto nos va a ayudar a seguir». Destacaba el técnico «la unión que se está mostrando» en la plantilla, pues volvía a recalcar, al igual que en semanas anteriores, que «para salir de esta situación tenemos que estar unidos». El protagonista goleador, Iñaki Elejalde, se mostraba «muy, muy contento porque hemos roto una racha muy mala y muy dura para el equipo; ganamos en un campo muy difícil de jugar y de competir y salimos muy reforzados de esta victoria». Ganar en el campo y en la grada Ambos protagonistas reclamaban el apoyo de la afición, que «necesitamos más que nunca», indicando el técnico que, para el próximo encuentro ante el Málaga, «a ver si somos superiores tanto en el campo como en las gradas». El encuentro ante el Málaga se jugará finalmente este domingo a las 18.00 horas en el Romano De esta forma, el Mérida encara con mucho más optimismo los dos últimos envites que le quedan antes del parón navideño, la visita del Málaga y el viaje a Ceuta. Con respecto al choque de esta semana ante el cuadro malaguista, el encuentro ha vuelto a modificar su horario y se disputará definitivamente el domingo a las 18.00 horas. En un principio, la semana pasada, el Mérida solicitó al juez único de competiciones no profesionales la modificación de la fecha para el partido aportando un escrito del alcalde en el que se «recomendaba la modificación de fechas por la coincidencia con la festividad de la patrona de la ciudad». Según este documento, desde «alcaldía, previa valoración con la policía local, recomendaba que el encuentro no se disputara ni el domingo 10 ni lunes 11 de diciembre, también declarado festivo, por existir multitud de eventos que provocarán el corte de numerosas calles, que requieren presencia policial en los mismos, lo que deriva en que la ciudad no cuente con recursos de seguridad suficientes para que el partido se celebre con normalidad». El mismo día de recibir el escrito, el juez único estimó la solicitud del club y aprobaba el cambio de fecha del encuentro para el sábado a las 18.00. Contra esta resolución, tanto desde el Málaga como desde la policía nacional, se presentaron sendos recursos para que el partido se dispute en el horario inicialmente fijado para el domingo, como así se hará.