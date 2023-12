La fiesta copera del Villanovense

El Villanovense de José González ‘Gus’ se ha ganado con creces el derecho a soñar, pero sobre todo a disfrutar de lo que será un día inolvidable para el conjunto extremeño, que se medirá por tercera vez en su historia a un equipo de Primera División. Ya lo hizo en 2015 ante el Barcelona y en 2018 ante el eterno rival del Betis, el Sevilla. Ante ambos equipos los de Julio Cobos (dirigió al Villanovense en ambos partidos) no pasaron del empate a cero, algo a lo que ahora se agarra también Gus ante una hipotética campanada. «El rival es muy superior, pero tenemos la ilusión de pasar», espetaba el técnico serón en la previa del encuentro. Y es que el propio entrenador reconoce que «es difícil» pasar la eliminatoria, sobre todo teniendo en cuenta que el rival cuenta en sus filas con varios internacionales y con jugadores de una dilatada trayectoria en la élite. Por no hablar de que es un equipo que además juega competición continental. «Nosotros intentaremos llevar al límite nuestras armas y a ver si somos capaces de hacer que se equivoquen», decía Gus.

Precisamente el recuerdo de Barça y Sevilla es lo que tienen en la memoria jugadores como Pajuelo y Javi Sánchez, los dos únicos jugadores de la plantilla actual que estuvieron presentes ante esos dos equipos y que conocen cuál es la receta para competirles de tú a tú. Por eso esta semana han insistido a sus compañeros de vestuario en mostrar una gran agresividad en cada acción y en competir al máximo para poder disfrutar de una eliminatoria igualada y, por qué no, «poder dar un susto», como decía Gus en la previa.

Para ello tendrá disponibles a todos los jugadores de la primera plantilla a excepción de los lesionados de larga duración Josh Farrell y Óscar Muñoz. En lugar de ambos entrarán en la convocatoria dos jugadores del juvenil de La Cruz Villanovense como son Manuel Jardón y Marcos. Más allá de eso lo que se prevé es un once similar al que viene poniendo en liza el preparador villanovense. Eso sí, es más que posible la entrada en la alineación titular de Javi Sánchez y del capitán Ángel Pajuelo. En ese escenario jugadores como el central Ángel o David Agudo podrían esperar su oportunidad en el banquillo.

El equipo serón viene de empatar en liga ante el Unión Adarve y es duodécimo en liga, mientras que en la anterior eliminatoria copera eliminó al Ibiza por 2-1, resultado que le ha valido para estar ahora ante el Betis. En esa ocasión los goles de Mario González y Bermu (ambos parten con ventaja para ser titulares este miércoles) fueron suficientes para doblegar al cuadro ibicenco en el Municipal Villanovense. Ahora, unas semanas después, es el Betis el que visita el feudo serón, que se deshizo del Hernán Cortés en la primera ronda copera con un contundente 1-12 en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Además, en LaLiga encadenan una buena racha con cinco partidos consecutivos sin perder, aunque el hecho de que reciban en casa al Madrid el próximo sábado quizás les podría despistar un poco ante un rival, el Villanovense, que no deja de estar tres categorías más abajo que los verdiblancos. En cualquier caso, el espectáculo está asegurado.

El Betis, otra vez sin Isco, pero con Borja Iglesias

Con rotaciones que no desvirtúen el dibujo táctico y con una intensidad innegociable, Pellegrini afronta el duelo con siete jugadores entre lesionados y ‘tocados’, entre ellos el argentino Germán Pezzella, cuya carga de partidos pasó factura a sus isquiotibiales el pasado domingo ante el Almería. El técnico chileno dará descanso además a los otros tres pilares de la columna vertebral de su equipo, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, el centrocampista Isco Alarcón y el delantero Ayoze Pérez. Pese a que el portero portugués Rui Silva no ha entrenado este martes por un golpe tras salir de una dolencia muscular, Pellegrini le ha incluido en la convocatoria, con la alternativa del canterano Germán García, ya que Fran Vieites no puede jugar la Copa por tener 24 añosLa baja de Pezzella abrirá la puerta a la titularidad al griego Sokratis , que tuvo sus primeros minutos el domingo, junto al marroquí Chadi Riad en el eje de la zaga, con Héctor Bellerín y Juan Miranda en los costados .

Los ausentes en el centro del campo -Nabil Fekir, William Carvalho y Rodri Sánchez- dan opción al mediocentro Sergi Altimira como pareja junto al mexicano Andrés Guardado. En la parte de arriba estarán Ez Abde, Juan Cruz, y Assane Diao se perfilan por detrás de Borja Iglesias, en punta, ante las bajas de Isco y Ayoze.