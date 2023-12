«La responsabilidad es mayor como base»

Ana Moyano Medina (2-1-1996 (2-1-1996, Rincón de la Victoria, Málaga) es habitualmente escolta, pero está ejerciendo como base principal del Hierros Díaz Miralvalle estas últimas semanas debido a la lesión de Alicia Morales. El equipo está respondiendo bien, pero ella siempre quiere más.

¿Como se ha sentido llevando el timón del equipo en la mayor parte de los minutos?

Para eso estamos: para servir al equipo en lo que haga falta, en todo momento. Es verdad que le he dado descanso a ‘Ali’ en otras ocasiones, pero la situación de ahora implica mucho más tiempo. Ha sido un reto y estoy contenta. Es una posición que he vuelto a ejercer porque cuando era chica sí era base.

¿Qué diferencia ve entre ser base y ser escolta?

Me considero una generadora: puedo pasar, puedo anotar… ‘Ali’ y yo somos diferentes en muchos aspectos y también compatibles. Entrenar con ella me ha ayudado a entender qué necesita el equipo en cada momento, adaptarte a las situaciones del partido. No hay una diferencia tan grande, pero es verdad que la responsabilidad es más grande siendo base porque tienes que organizar al equipo.

Este Miralvalle 23-24 parece distinto que el de la pasada temporada...

Cada año tiene su diferencia. La temporada pasada teníamos diferentes perfiles para una cosa u otra y en este es algo más compacto, menos previsible. Sí que hemos dado un paso adelante por ahí. Cualquiera en el equipo puede tener el día bueno.

Hace unos días María Romero decía que acabar primero o cuarto da prácticamente igual...

Estoy totalmente de acuerdo. Da igual si llegas primero o cuarto, sino cómo llegas a la fase. El Unicaja fue cuarto y era el equipo a batir. La liga no te dice nada por un partido ganado arriba o abajo. Lo importante son las sensaciones que tengas esos días en los que te lo juegas todo.

¿Las dos derrotas seguidas ante Cortegada y Grup Barna pusieron al equipo en su sitio?

Nunca sentimos que éramos las mejores, aunque sí queremos estar arriba y lo hemos repetido desde el principio. Pero somos conscientes de que la liga es larga y dura. Cuando estás menos espabilada te caen derrotas y te sirven para encontrar lo que no ha funcionado e intentar no repetirlo. Los dos partidos que perdimos se podían perder en condiciones normales porque el rival también juega y nos estudia.

Y ahora, visita a Maristas Coruña, otro equipo de la zona alta...

Es un partido que sabemos que está en la lista de ‘perdibles’. Están haciendo una gran temporada, muy seria. Bajaron el año pasado, pero en esta ha hecho un equipazo y están compitiendo. Nosotras vamos allí a ganar y a disfrutar. Puede pasar cualquier cosa.

¿Volverá Alicia Morales?

No lo sabemos aún. Si juega, encantadas todas. Es una persona supercompetitiva y se sube por las paredes esperando a volver. Si no puede ser, allí estaremos las demás, en las trincheras.