Luismi y la reivindicación de lo extremeño

Veo a Luismi Álvarez, el entrenador placentino que este miércoles dirá adiós al Llerenense, reivindicando la figura del técnico e, indirectamente, la del futbolista extremeño. No tengo por menos que asentir con su teoría, explicada de una forma muy gráfica. Habla el protagonista que hay por aquí gente del fútbol preparada para afrontar retos mayores a los que suelen acometer y que no se suele valorar lo propio.

No creemos (o no creen los dirigentes deportivos, más bien) en la gente de casa, apostándose casi siempre por lo de fuera en algunas ocasiones por no ser autóctono. Craso error. En el caso de los entrenadores, tenemos al propio Luismi, a Julio Cobos, Juan Marrero (levantino, pero extremeño), David Rocha, Gus, Juan García, Emilio Tienza o a Rai, por citar a los que han estado más arriba últimamente, que han demostrado estar lo suficientemente preparados incluso para desafíos mayores. Incluso a otros en este grupeto como Miguel Ángel Ávila (gran año, pese a todo, en el Coria, suba o no) o Jesús Acevedo, a quien llamó el Montijo ya desahuciado, ha tenido un final digno. El fútbol no es a veces tan complicado como parece. Basta aplicar el sentido común, el más común de los sentidos. El DNI son cifras y letras.

Alguno pensará que la reivindicación de Luismi tiene connotaciones trasnochadas, de falso corporativismo geográfico. Puede que haya algo de eso, pero a los extremeños nos ha costado siempre valorarnos. El caso del tren (hay que recordar que Ibarra levantó mucho la voz, pero contra no tanto contra la injusticia del tren, como queda más que demostrado) se puede trasladar al deporte. Así nos va.

No ha habido mejor entrenador en la historia del Cacereño que Ángel Marcos. Yel de Serradilla también tuvo siempre la espada de damocles encima precisamente por su origen. Algo parecido le ocurre, en su casa, a Julio Cobos, otro técnico en el cuadro de honor del decano. Y así tantos otros casos.

*Jefe de la sección de Deportes de El Periódico Extremadura

Suscríbete para seguir leyendo