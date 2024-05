Los Celtics mantienen a raya a los Cavaliers

Tras arrollar a los Miami Heat en la primera ronda, los Boston Celtics arrancaron este martes las semifinales de la Conferencia Este de la NBA con una dominante victoria por 120-95, en el TD Garden, sobre los Cleveland Cavaliers liderada por los 32 puntos de Jaylen Brown.

Los Cavs llegaron al Garden tras un vibrante y exigente triunfo en el séptimo partido de la serie contra los Orlando Magic y no tuvieron opción de contener al todopoderoso equipo de Joe Mazzulla, que rozó el 50% de acierto en tiros de campo y conectó 18 triples para tomar una autoritaria ventaja.

Brown dirigió la victoria con 32 puntos (12 de 18 en tiros de campo) y seis rebotes, apoyado por los 25 de Derrick White (7 triples) y por un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes de Jayson Tatum. El dominicano Al Horford, titular en el quinteto de Mazzulla, aportó 7 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que Jrue Holiday firmó 14 puntos y 6 rebotes para los Celtics.

Los de Boston, que dominaron la temporada regular, con un balance de 64 victorias y 18 derrotas, no pagaron la ausencia por segundo partido consecutivo del pívot letón Kristaps Porzingis. El ex de los Dallas Mavericks está de baja por un problema en el sóleo y todavía se desconoce el tiempo necesario para su completa recuperación. Todo apunta a que no podrá competir en esta serie.

A pesar de su baja, los locales dominaron de principio a fin a los Cavaliers y sellaron su cuarta victoria de cinco en esta postemporada por un margen superior a los 20 puntos.

Los Cavs, que tuvieron poco más de 48 horas para recuperarse del tremendo esfuerzo para doblegar a los Magic, se rindieron pese a otra gran actuación de su estrella más brillante, Donovan Mitchell. El ex de los Utah Jazz, que había firmado 39 puntos contra los Magic, anotó 33 más en el TD Garden y fue el mejor de su equipo.

Los hombres de JB Bickerstaff no pasaron de un 41% de acierto en tiros de campo y solo metieron 11 triples de 41 intentos en una noche en la que no pudieron contar con Jarrett Allen. El pívot se perdió su cuarto partido consecutivo por una dolencia en las costillas y vio a sus compañeros sentado en el banquillo. Evan Mobley aportó un doble doble de 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Darius Garland no pasó de los 14 puntos.

Sin Allen, su equipo fue dominado por los Celtics en la pintura, donde los de casa capturaron 56 rebotes por los 44 de los visitantes.

El segundo partido de la serie se jugará este jueves, de nuevo en Boston, donde los Celtics han ganado 40 de los 45 partidos disputados este año. El ganador de esta serie se enfrentará al ganador de la que afrontan los New York Knicks y los Indiana Pacers. Los neoyorquinos ganaron de locales el primer partido, disputado el lunes en el Madison Square Garden.