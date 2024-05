David Rocha no continuará como técnico del Mérida

El Mérida anunció el día antes del último partido de la temporada, que se disputará este sábado (19.00 horas) en casa ante el Ceuta, que David Rocha no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 24/25. Esto no quiere decir que deje el club, pues «reconociendo su buen trabajo y gran labor realizada, el club le ha ofrecido a David la posibilidad de volver a la parcela deportiva de la entidad», decisión que se conocerá «en los próximos días».

El propio entrenador explicaba en su comparecencia previa al encuentro, cuando todavía no tenía noticias del Mérida, que «no es lo que yo quiera, será lo que el club tenga preparado para mí y si yo me veo ahí o no». Reconocía que «me gusta estar cerca del campo, me ha fascinado la etapa de entrenador, pero quizá tenga poco recorrido y tenga que hacer otras cosas aquí o en otros sitios, parafraseando a lo que dijo Julio Cobos el otro día, nosotros no somos ni Mourinho ni Ancelotti y tenemos que trabajar. La adrenalina como entrenador me ha gustado porque es muy parecida a la de jugador».

Mientras, desde el club tienen palabras de agradecimiento «por su gran trabajo como entrenador del equipo en esta campaña con el que ha conseguido el objetivo de la permanencia».

Sin saber la decisión del club, el propio Rocha afirmaba que «no necesito ponerme en el centro del Romano para que me hagan un homenaje, siento que la mayoría de la gente valora nuestro trabajo y solo tengo palabras de agradecimiento». Sin embargo, desde la entidad, se hace un llamamiento a la afición para que le «dé la ovación que merece a David Rocha y al resto del equipo».

Con ambición

Tras las renovaciones de Falcón y Juanjo Sánchez, el siguiente punto de interés será conocer el nombre del inquilino del banquillo emeritense, pero antes está el partido ante el Ceuta, que Rocha se lo toma muy en serio porque «no es lo mismo quedar decimosegundo que decimoquinto. Queremos hacer los 47 puntos» y de esta manera reivindicarse» porque serían 35 puntos en 22 partidos (los que él ha estado como entrenador), algo casi impensable».

No podrá contar con Busi ni Chuma, sancionados, ni con Bourdal y Llácer, lesionados. «A Álvaro Juan lo hemos recuperado, la semana pasada no se encontraba con confianza suficiente porque tenía molestias», contó.

Con respecto a si se va a ver jugadores menos habituales, el entrenador explicaba que «el otro día teníamos pensado darle minutos a Darío Serra, pero las molestias de Beneit nos trastocaron los planes, se lo hicimos saber porque nos supo mal, pues sabíamos que había ido familia. Nosotros seguimos compitiendo, esto no es una verbena, ni una fiesta ni un partido de solteros contra casados, intentaremos darle minutos a todos los posibles».

Se prevé que haya menos ambiente del habitual por coincidir con actividades programadas dentro de la fiesta de Emerita Lvdica que se está desarrollando en la capital autonómica, lo cual «es una pena, es una fiesta que a la ciudad le encanta y algunos tendrán que elegir, intentaremos que los que vengan disfruten».

Los que todavía no podrán tener su tiempo de asueto son los jugadores del Ceuta, pues encararán a partir de la próxima semana las eliminatorias de ascenso a Segunda División. En este sentido, José Juan Romero, su técnico, no dudó en reconocer que «prácticamente el once que va a salir es de jugadores que no están siendo habituales. Es también una oportunidad que se les presenta de cara a lo que viene».

AD MÉRIDA: Juan Palomares, Pipe, Bonaque, Falcón, Damián Canedo, Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval, Javi Martín y Mizzian. CEUTA: Stopajnik, Alain García, Saturday, Danese, Redru, Doncel, Jota, Julio Iglesias, Cedric, Dani Romera y ElFtouhi. ÁRBITRO: Roberto Gonzalo Sánchez. Castellanomanchego. ESTADIO: Romano José Fouto. HORA: 19.00.

