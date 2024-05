Cristina Cabaña disputará este verano en París sus segundos Juegos Olímpicos

Ya es oficial. La emeritense Cristina Cabaña estará el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París. La Federación Internacional de Judo hizo este martes la actualización del ranking mundial dando a conocer los judocas que competirán en la capital gala, entre los que están la extremeña, que vivirá así sus segundas Olimpiadas tras las de Tokyo 2020.

«Ha sido un último año de clasificación muy duro, en el que, en algunos momentos, he dudado de todo», aseguraba Cabaña en un mensaje en sus redes sociales. «Pero he conseguido apoyarme en las personas que querían ayudarme y me han hecho llegar al final con ganas y con mucha ilusión».

«Estoy muy orgullosa de mi misma», prosigue, «a pesar de todos los tropiezos y piedras que he encontrado, he sido capaz una y otra vez de pensar solo en qué iba a mejorar en el siguiente entrenamiento. Moraleja: una lloradita y a seguir entrenando», concluye Cristina Cabaña en su mensaje, en que además da las gracias a todos los que la han apoyado.

Cabaña competirá en París (menos 63 kilos femenino) el próximo 30 de junio. Las eliminatorias comenzarán a las 10.00 horas y la final está prevista a las 18.09. La emeritense es la cuarta extremeña con plaza segura en los JJOO tras el marchador llerenense Álvaro Martín, la piragüista también emeritense Estefanía Fernández y la triatleta pacense Miriam Casillas.