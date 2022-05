La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rehusado fotografiarse con los organizadores del primer Fórum sobre liderazgo empresarial y directivo Madrid Leaders Forum por ser la única mujer, tal y como había advertido hace meses que haría si se daba esta circunstancia.

A la entrada del evento organizado por la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE este martes en el recinto ferial de Ifema, cuando estaba previsto realizar la fotografía oficial, la vicepresidenta ha comunicado al presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido, que no participaría en el posado, según ha podido constatar Efe.

Calviño rechaza posar en el 'photocall' de un foro en Madrid al ser la única mujer https://t.co/XOPWLdd1nm



➡️En febrero, advirtió que no volvería a "hacerse una foto" o a "participar en un debate" en el que "fuese la única mujer" pic.twitter.com/sQkdZEXNW5 — Europa Press (@europapress) 10 de mayo de 2022

El pasado mes de febrero, Calviño ya advirtió de que no volvería a hacerse una fotografía o a participar en un debate en el que fuera la única mujer. "No podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población", afirmó.

Al finalizar el evento y una vez incorporada la secretaria general de CEIM, Sara Molero, que no pudo estar a la llegada, la vicepresidenta ha accedido "por coherencia" a participar en la foto oficial tal y como estaba previsto, según han indicado fuentes de Asuntos Económicos.