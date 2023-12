Los hipotecados van a cerrar el año con buenas noticias. El euríbor ha cerrado situándose en el 3,679%, su dato medio mensual más bajo registrado desde marzo, momento en el que el indicador se encontraba en el 3,647%.

Además, el índice de referencia ha estado registrando valores en torno al 3,5% durante todo el mes de diciembre, medio punto por debajo de los datos registrados en noviembre.

¿Se mantendrá esta tendencia los próximos meses? “Debemos ser cautos y no venirnos arriba muy rápido porque lo más probable es que el euríbor se mantenga en un entorno del 3% bastantes meses antes de continuar su caída”, advierte Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

No obstante, Colombelli sí que admite que el dato con el que ha cerrado el año el euríbor ha sido sorprendente: “Nos esperábamos caída, pero no tanta, sino alguna bajada que fuera poco a poco situando al euríbor en este entorno del 3,5-3,7%”. Eso sí, añade que “este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%”.

Un euríbor a la baja beneficia sobre todo a aquellas personas que cuentan con una hipoteca variable. Por ahora los que van a notar una bajada en su cuota son aquellos con una revisión semestral en su préstamo a tipo variable. De hecho, una persona con una hipoteca de 150.000 euros con un TIN del euríbor +0,99% verá que su cuota se reduce hasta los 761,53 euros, lo que supone una reducción de casi 30 euros cada mes (-27,32 €).

Los usuarios que tiene una hipoteca variable con revisión anual, en cambio, aún no van a notar esa bajada del euríbor en sus cuotas. Cogiendo el ejemplo anterior, 761,53 euros mensuales supone 54,52 euros más que en diciembre de 2022, cuando la mensualidad se situaba en 707,01.

¿Y cuándo empezará a bajar la cuota de las hipotecas variables con revisión anual? “Quien revise su hipoteca a partir de marzo/abril ya podría empezar a notar pequeñas, muy pequeñas, reducciones en sus cuotas mensuales”, afirma el portavoz de iAhorro.

El euríbor a la baja también provoca el abaratamiento de las hipotecas fijas y mixtas que ofrecen los bancos. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro factor: los tipos de interés oficiales. No hay noticias de que El Banco Central Europeo vaya a bajar los tipos, algo que ayudaría a la disminución de interés de las hipotecas que se ofertan.

“Es interesante recordar que en un contexto donde el euríbor estaba por encima del 4% seguíamos viendo hipotecas fijas por debajo del 3% TIN para perfiles muy buenos, muy solventes, por lo que en unos meses podríamos ver hipotecas fijas en un 2% y serían muy buenas ofertas para todos los futuros hipotecados”, recalca Colombelli.

Euríbor en negativo… ¿Es posible?

Aunque el euríbor en negativo favorece a las personas que tienen una hipoteca variable, no es sinónimo de una buena situación económica. “El hecho de que el euríbor esté en negativo es sinónimo de crisis y, por tanto, necesita una inversión de dinero muy barata para que se incentive el consumo y la inversión”, subraya Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Entonces… ¿Cuál sería un buen euríbor para nuestra economía? “Un euríbor en torno al 2% o un poco por debajo, que es un tipo de interés lo suficientemente alto como para incentivar al ahorro para los que quieran ahorrar y también lo suficientemente bajo como para que, si quieres endeudarte, puedas hacerlo”, finaliza Colombelli.