Estupor entre los analistas ante el informe que acusa a la compañía catalana Grifols de haber manipulado sus cuentas. Asombro, pasmo, perplejidad, sorpresa. El diccionario se quedaba este miércoles sin términos para describir el bombazo de un informe de la firma financiera estadounidense Gotham City Research que acusa a la firma de hemoderivados Grifols de haber falseado sus cuentas hasta tal nivel que su cotización bursátil no refleja fielmente su valor contable. Las acciones de Grifols subieron el 48% en 2023 y tenían perspectivas de seguir subiendo. Hasta hoy. Las acciones de Grifols han llegado a caer el 42% este martes después de que se han recuperado algo. A la espera de aclaraciones sobre qué hay de cierto o falso de las acusaciones, la situación genera una crisis de confianza de gran calibre entre los inversores, de la que las posiciones bajistas serán las grandes beneficiadas. Las operaciones en mercados derivados que apostasen por una caída súbita del precio de las acciones están ganando. Y mucho.

Los analistas de brokers y bancos de inversión han sido prudentes este miércoles, en el marco de ese desconcierto. Para Javier Cabrera, analista de XTB, "todavía hay que esperar los futuros acontecimientos y la respuesta de la compañía farmacéutica. Pero las presuntas irregularidades en sus resultados son de una magnitud muy relevante, que en caso de confirmarse podría empujar a niveles históricamente bajos su cotización". En su opinión, el informe de Gotham despierta dudas: "En los últimos años, Grifols ha sufrido algunos casos de inestabilidad respecto de su gestión y cambios en la dirección, que alimentan las acusaciones". También llama la atención a los analistas que la reducción de deuda estaba siempre entre las prioridades, con recortes de personal aplicados en los últimos meses y la venta de una parte de su filial en China, por ejemplo. La cuestión es que de confirmarse la situación descrita por el informe de Gotham (básicamente que el endeudamiento real de la compañía podría ser hasta 10 veces mayor), Grifols "podría afrontar grandes dificultades en el medio plazo". "Entramos ahora en un terreno de disputa legal, en el que no nos extrañaría que veamos nuevos informes que esclarezcan aún más esta situación", concluye Cabrera.

Para los expertos de XTB, la continua compra de compañías por parte de Grifols a pesar del incremento del endeudamiento, y la posterior ola de ventas "es un típico signo de que la compañía trataba de esconder algo". Uno de los puntos que destaca es que, a pesar de las adquisiciones realizadas mediante endeudamiento, el margen ebitda (beneficio antes de impuestos) se ha ido reduciendo a lo largo de los años, "lo que no tiene mucho sentido", según XTB.

Para el broker Alantra Equities, la situación actual "no pone a la empresa en un problema de liquidez/solvencia", gracias en gran medida a la venta de acciones de la filial Shanghai RAAS anunciada hace dos semanas. En cualquier caso será necesaria una auditoria externa para dar confianza al mercado.

Posiciones cortas, Gotham se beneficia

Ante el desplome de Grifols, la misma Gotham es una de las grandes beneficiadas. Según datos de la CNMV reportados por Europa Press, los fondos de inversión Gotham City, Portsea Asset Mangament y Ako Capital acumulan una posición corta del 0,98% sobre el capital de Grifols. En concreto, General Industrial Partners, un fondo lanzado conjuntamente por Gotham City Research y Portsea, informó este martes al regulador de que ostentaba una posición corta del 0,57% del capital de Grifols. De su lado, Ako Capital informó de que reducía su posición del 0,55% al 0,41%. A los precios de mercado del cierre del lunes, la posición de General Industrial Partners tenía un valor de 34,6 millones de euros, mientras que la de Ako estaría valorada en 24,88 millones de euros.

Si la expectativa es que el precio de una acción o activo (divisas, metales preciosos, acciones...) va a descender, un participante del mercado puede realizar lo que se conoce como venta a corto. Así, el interesado en vender a corto primero toma prestadas las acciones de otros participantes en el mercado y las vende. Posteriormente, tendrá que recomprar el mismo número de acciones para entregárselas a sus dueños originales ganando ese margen en caso de acertar la tendencia. Si esta operativa se realiza en el marco de un mercado de opciones financieras o derivados sin compra real de activos, el beneficio puede todavía mayor. Esa posición corta agregada de los fondos en la compañía de hemoderivados suponía un desembolso de 59,48 millones de euros. Dado que durante la sesión de este martes la cotización de Grifols ha llegado a caer un 42% cuando finalmente ha iniciado su cotización, en ese momento la ganancia teórica de ambos fondos hubiera sido de unos 25 millones de euros.

De confirmarse el todo o parte del informe de Gotham, la gran salpicada por el escándalo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha expresado este miércoles que "la CNMV va a ejercer sus competencias para aclarar la situación" y que ahora no procede suspender la cotización de la compañía porque los inversores tienen la información para formarse su juicio. "La suspensión de cotización se impone cuando falta información o es asimétrica, cuando el inversor no la conoce. No es el caso actual", ha remachado Buenaventura, informa EFE.