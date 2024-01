La farmacéuitca Grifols se escuda en que todas sus cuentas están auditadas por la consultora KMPG para defenderse de las acusaciones del fondo bajista Gotham City Research, que apuntan en un informe a que la compañía está utilizando sus sociedades para ocultar el endeudamiento real que el grupo ha trasladado al mercado, y que afirma de forma categórica "que sus acciones valen cero". El grupo catalán ha enviado una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desmentir las conclusiones a las que ha llevado el fondo que destapó hace diez años el escándalo financiero de Gowex.

"Todas y cada una de estas transacciones desde 2018 han sido registradas en los libros de la compañía y en sus cuentas públicas, tanto presentadas al regulador español como en el modelo 20-F presentado ante la SEC de Estados Unidos, por lo que no existe ninguna nueva información que se pueda considerar oculta", asegura el grupo. "La compañía no entiende la diferente interpretación hecha por Gotham City Research a no ser que lo único que pretenda, como fondo cortoplacista que es, sea que baje la cotización de la acción tal y como ellos mismos reflejan en la página 2 de su informe, para obtener beneficios", reza la nota enviada a la CNMV. La compañía ha indicado que emitirá otra nota referida a los aspectos de negocio manifestados en el informe emitido por Gotham City Research en relación a sus compras de otras empresas.

El documento presentado por el fondo es demoledor para la sociedad catalana, al que acusa de manipular sus cuentas y ocultar parte de su deuda, acusaciones totalmente rechazadas por el grupo en una nota enviada a la CNMV. El regulador ha afirmado este martes a 'activos' que está analizando el informe de Gotham City Research sobre Grifols y que está estudiando lo que dice la farmacética también y "recabando los datos que sean precisos". El presidente de la CNMV ha señalado que no va a suspender la cotización de la empresa por el momento. Por su parte, Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha señalado que en este momento "hay que guardar" prudencia y esperar a las indicaciones de la CNMV.

Apalancamiento superior al declarado

El fondo apunta a que Grifols, que está trasladando a los inversores un apalancamiento de seis veces su ebitda (el beneficios antes de impuestos y amortizaciones) y que estaría valorado en unos 9.540 millones de euros, en realidad tiene una deuda que se situaría entre 10 y 13 veces su ebitda. El documento de Gotham City Research indica que tanto Grifols como Scranton, el holding financiero de la familia propietaria de la farmacéutica, que posee el 8,4% de la empresa, están engañando a los inversores sobre sus estados financieros. "Si la estimación que estamos haciendo sobre el endeudamiento de Grifols es correcta, la compañía afronta unos costes de financiación notablemente mayores de lo que ha trasladado al mercado. Creemos que no se debería invertir en estas acciones y su valor real es cercano a cero", señala de forma contundente el informe.

Gotham considera que Grifols ha ocultado su endeudamiento consolidando en sus cuentas la compra de dos compañía, BLP Plasma y Haema, en sus estados financieros. "Estas dos compañías son muy importantes para Grifols, ya que representan aproximadamente el 40% de las ganancias de participaciones no controladas", asegura el informe. Además, Grifols concedió a Scranton un préstamo de 95 millones de dólares en 2018, una transacción vinculada a la compra de BPL Plasma y Haema. "Sin embargo, este préstamo no aparece en los documentos de Grifols y solo figura en los de Scranton", explica el documento.