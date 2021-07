José Luis Ábalos no se ha acordado de Pedro Sánchez en su despedida del Gobierno. Ni una mención, ni un gesto. Nada. En apenas cinco minutos, el exministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbano y desde este lunes exsecretario de Organización del PSOE ha cerrado su paso por el Ejecutivo sin agradecimientos al líder de los socialistas. En el acto de traspaso de carteras, su sucesora, Raquel Sánchez, ha dejado claro que una de sus primeras prioridades será aprobar una ley de vivienda y defender el derecho a disponer de ella a "precios asequibles".

La despedida de Ábalos, de escasos cinco minutos y con un tono bastante desganado, ha resultado llamativa ante la ausencia de agradecimientos a Sánchez. El exministro de Transportes, uno de los hombres del núcleo duro del Ejecutivo y desde hoy exsecretario de Organización del PSOE, no ha mencionado al presidente del Gobierno en ningún momento. "Solamente me queda orgullo de haber formado parte del Gobierno de España. No de un Gobierno, sino al servicio de España", han sido sus únicas palabras con las que se ha referido a su satisfacción de haber estado en el gabinete de Sánchez.

El resto de su discurso ha sido agrio. Tras recalcar "el ritmo frenético" con el que ha vivido desde que entró en el Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Ábalos ha reivindicado constantemente su labor en un ministerio que, cuando llegó, estaba "infradotado y con problemas estructurales". "Ahora, ministra al menos tienes el contrato programa de Renfe, el plan estratégico de Renfe y de Adif, desbloqueadas muchísimas situaciones que afectan a lo ferroviario, a lo viario... Y sobre todo el plan europeo ya para distribuir los primeros fondos inclusos. Es un escenario totalmente distinto", le ha explicado a su sucesora. El exministro también ha querido destacar la dureza de la actividad política, siendo "la cabeza que golpear, la que tiene que lidiar y mediar" en todas las situaciones.

Las prioridades de la ministra

Con unas palabras que bien podrían interpretarse como un mensaje directo a los morados, Sánchez ha reivindicado que la vivienda es "la frontera que separa la integración de la marginalidad" y el "instrumento más poderoso del estado de bienestar". "No hay libertad ni tampoco seguridad sin vivienda. Es esencial en nuestras relaciones personales, en nuestra integración y en nuestro desarrollo como seres humanos", ha insistido.

La nueva ministra ha apuntado que todos estos elementos se resumen en el "derecho a disponer de vivienda a precios asequibles" y que es consciente del esfuerzo de Ábalos por impulsar una ley de vivienda que lo permita. La alusión a los precios "asequibles" parece un guiño claro a Unidas Podemos, con los que Ábalos llevaba meses negociando la regulación de los alquileres. Mientras que los morados exigen poner en marcha medidas que permitan bajar los precios, la última propuesta del dirigente socialista fue congelarlos en aquellas zonas declaradas tensionadas y ofrecer incentivos fiscales a los titulares.