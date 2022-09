El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "injusto" que su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esté "criticando" que el Gobierno central haga "según qué pactos" cuando él "los hizo en su día" y ostentó el poder en su comunidad en 2015 "gracias a un pacto con Podemos".

"No se puede estar criticando que el Gobierno haga según qué pactos cuando él (Page) los hizo en su día. Él fue presidente en el año 2015 gracias a un pacto con Podemos... Entonces, chico, a mí me parece que todavía los que no lo hicimos porque no tuvimos la presidencia fruto de un pacto con nadie, pero él que lo tuvo, hombre, me parece un poco contradictorio", ha espetado Vara a preguntas de los medios sobre recientes declaraciones de García Page relativas a pactos del Gobierno nacional.

Así, ha añadido que lo que él cree que hay que hacer ahora es "no perder el tiempo en energías inútiles, en debates inútiles" que no aportan "nada", ya que "lo importante" es intentar ponerse de acuerdo "todos" en las medidas que hay que adoptar para "salir de una situación complicada" como la actual para los ciudadanos; y ha considerado que el "debate" abierto por García Page "a la gente le importa bastante poco, sobre todo a la gente que no es de derechas".

En este sentido, a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración este jueves en Mérida de una jornada sobre municipalismo, el presidente de Extremadura ha reiterado --en alusión a Page-- su posicionamiento ya mostrado esta misma semana en el sentido de que le parece "la lealtad no es sólo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que cuando hay un sustento tan importante para un país como es el PSOE las cosas las tenemos que decir entre nosotros".

DECIR LAS COSAS DENTRO DEL PSOE

"Yo lo único que digo es que me parece que la lealtad, y de esto sabía mucho Alfredo Pérez Rubalcaba, no es sólo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que cuando hay un sustento tan importante para un país como es el PSOE las cosas las tenemos que decir entre nosotros", ha espetado.

En cualquier caso, ha dicho que cree que "lo que hay que hacer ahora es no perder el tiempo en energías inútiles, en debates inútiles, esto no aporta nada, sencillamente es un problema de concepción de la lealtad interna en una organización".

"Lo importante es si somos capaces de ponernos de acuerdo todos en las medidas que hay que tomar para salir de una situación complicada. Venimos de una complicada, estamos en una complicada y probablemente seguiremos en una complicada, y eso necesita que los políticos saquemos lo mejor de nosotros y que hablemos de lo que de verdad le importa a la gente", ha incidido Vara.

"Y ese debate que ha abierto el señor Page me da la impresión de que a la gente le importa bastante poco, sobre todo a la gente que no es de derechas", ha concluido.