Xavier Trias ha sido el alcaldable sorpresa de estas elecciones municipales de Barcelona. Con buenas encuestas y una candidatura más personal que de partido, el candidato de Junts se ha visto acompañado de una dinámica aparentemente positiva salpicada por algunos errores no forzados de envergadura: ya son varias las veces en las que a la que ha visto un charco, se ha metido dentro.

El último lo ha pisado esta semana por lo menos dos veces, a cuenta de cuánto dinero necesita un barcelonés para salir adelante. En resumen, Trias considera que un vecino de la ciudad que cobre 2.500 euros mensuales tiene problemas para llegar a fin de mes. Y 3.000, también.

‘Entre todos’

Así lo dio a entender este miércoles en el encuentro 'Barcelona Entre Todos' de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, al ser preguntado por la nueva ley de vivienda que topa los alquileres, el candidato aludió a que "la clase media y media-baja" de la ciudad están " cada día más empobrecidas”.

Lo concretó así: "El señor que cobra 2.500 euros se encuentra ahora que le han subido la hipoteca de 300 a 600 euros, paga por el gas 300 euros en vez de 150 y [el coste de] la alimentación se le ha disparado". Y remachó, aludiendo a la alcaldesa, Ada Colau: "Mientras manda usted están pasando unas cosas que no entiendo que hace que no las soluciona".

Ni con 3.000

Este jueves, Trias ha subido 500 euros. En el foro Tribuna Barcelona de La Vanguardia, ha afirmado: "Un señor que está cobrando 3.000 euros, de golpe se encuentra que le han subido la hipoteca o el gas se le ha disparado, y no puede llegar a final de mes", ha asegurado.

Las cifras que cita el exalcalde beben de la estadística municipal que sitúa el sueldo medio barcelonés en 2021 en 2.694 euros brutos al mes (por 12 pagas). No obstante la media se calcula con el total de salarios y tiene una importante desviación al alza respecto al sueldo más común, que por lo tanto está por debajo del citado.

El hecho es que también hay un estudio del AMB que concreta cuánto dinero se necesita para llegar a fin de mes en Barcelona, que data de marzo pasado y que concluye que un barcelonés necesita 1.552 euros para llegar a fin de mes. Si se tiene en cuenta la realidad de toda el Área Metropolitana, el salario necesario sería algo inferior, de 1.447,49 euros. En definitiva, la mitad, o casi, de lo que Trias considera insuficiente.

A última hora de este jueves, Trias ha precisado, en declaraciones a Ràdio 4, que se refería a una familia, no a una persona, pese a que en las dos ocasiones, tanto cuando habló de un salario de 2.500 euros como de 3.000, se refirió a un solo asalariado. Pero era algo tarde ya para apagar el incendio que había generado.

Críticas de sus rivales

Las palabras de Trias han generado severas críticas de sus rivales en las municipales. La alcaldesa, Ada Colau, ha censurado sus declaraciones en un mensaje en Instagram en el que ha afirmado que el exalcalde “vive desconectado de la realidad de los barrios: la mayoría de los vecinos y vecinas de Barcelona luchan por llegar a final de mes cobrando mucho menos de 3.000 euros”. Colau ha añadido: “Ya dejó claro que se presenta como el candidato de las élites, que quiere poner alfombras rojas a grandes empresas en lugar de redistribuir la riqueza”.

“¿Dónde vive este hombre y con quién habla?”, se ha preguntado el alcaldable del PSC, Jaume Collboni, que ha añadido: “Lo que nos preocupa es que la gente que cobra el salario mínimo llegue a fin de mes. Si le preocupa tanto, que le pregunte a un cajero del supermercado como lo hace”.

El candidato de ERC, Ernest Maragall lo vio de forma similar: “Trias se dirige al 10% de la población, y yo al 90%, que gana menos de 3.000 euros. Entiendo que a él esta gente no le interesa, que cuenta con el 10%. Yo también me dirijo a los que ganan 3.000 euros, como a los que luchan por sobrevivir, pensionistas, gente mayor que vive sola, jóvenes que no pueden acceder a la vivienda. A Trias todo esto no le interesa demasiado”.