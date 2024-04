Moreno avisa de que el PP se la juega hasta junio: “Las catalanas son también nuestras elecciones”

“No me dejéis mal en las elecciones europeas”. Con esa frase ha cerrado el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, su intervención ante el comité ejecutivo del partido en plena resaca electoral por las elecciones vascas. Moreno ha pulsado el botón rojo y recordado a los suyos que se abre “un periodo electoral clave para todo el país”, con catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio. Ha exigido a los populares andaluces que se “vuelquen” con los próximos comicios en Cataluña, recordando que hay muchos inmigrantes de origen andaluz, muchas casas de la comunidad y muchas asociaciones culturales y de flamenco vinculadas a esta tierra. “Os pido que os volquéis y ayudéis al PP de Cataluña”, reclamó a los suyos. El presidente andaluz hará campaña con varios actos, confirmaron desde su equipo.

No ha pasado desapercibido que el presidente andaluz haya cerrado filas expresamente con Alberto Núñez Feijóo, cuando hay voces críticas tras los resultados en el País Vasco, donde el PP ha subido un escaño pero no ha logrado barrer a Vox, que seguirá con un escaño en el Parlamento de Euskadi. Moreno ha mostrado su sorpresa por la lectura que de las elecciones vascas han hecho algunos medios de comunicación “que le tienen muchas ganas a nuestro presidente”. Acto seguido ha defendido que, desde que el gallego preside el partido, en cada cita electoral en Andalucía se han mejorado los resultados.

La brecha de 2019

El PP andaluz, que cosechó una importante mayoría absoluta en las autonómicas de junio de 2022, volvió a ganar de forma holgada en las últimas municipales y autonómicas de mayo de 2023 y en las generales de julio de ese mismo año. Los populares saben que el músculo del partido en Andalucía es importante para seguir apuntándose votos en el conjunto del país. Es la comunidad más poblada de España y un buen resultado en las europeas ayudará a Feijóo a aquilatar su poder y la idea de cambio de ciclo que torció la investidura de Pedro Sánchez. Por el contrario otra cita con las urnas que dé oxígeno al líder socialista será plomo en las alas de Feijóo. En las europeas de 2019 en Andalucía el PSOE cosechó 1,5 millones de votos frente a 848.845 del PP. El viento electoral ha cambiado mucho en la comunidad desde entonces pero aquello se vivió como una auténtica debacle de los populares.

"Actitud chulesca" de Puente

Moreno recriminó al ministro de Fomento, Óscar Puente, su “actitud chulesca” y su “falta de respeto” hacia Andalucía, refiriéndose a las declaraciones en las que pedía al Gobierno autonómico que eligiera entre la ronda de circunvalación SE-40 de Sevilla y el AVE a Huelva, proyecto descartado por el Ministerio. “Ya está bien de chascarrillos y de venir a cachondearse con todo su desdén de los anhelos del pueblo andaluz”, exclamó Moreno, que repasó el listado de infraestructuras pendientes en Andalucía, la última arma de confrontación con el Gobierno. El trasvase del Tajo-Segura, el tren de la Costa del Sol, que el Gobierno ha descartado hasta Marbella, los déficit ferroviarios de Almería o de Huelva, "la única región de España que no está conectada con su vecina Portugal", son algunas de las obras pendientes que el presidente andaluz ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo, lamentó en varios momentos de su intervención, que “no trata igual” a todas las regiones de España.

Alusión a la sanidad

“Yo no voy a hacer ningún discurso de odio, no lo tengo, amo a Cataluña, nací en Barcelona, tengo allí familia, pero que hagan las cosas bien”, aseguró Moreno, insistiendo no obstante en un trato de favor del Gobierno de Sánchez hacia la comunidad catalana y refiriéndose al reparto de fondos de la UE o a la financiación autonómica. Andalucía defiende que le faltan 1.500 millones anuales con el actual modelo, “millones que son camas de hospitales, médicos, dependientes o aulas” de los andaluces.

Cuando las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hablan de que el agujero sigue creciendo, con datos especialmente negativos en la provincia de Sevilla, donde el número de pacientes que llevan más de un año esperando para pasar por quirófano se ha disparado en un 81%, el presidente de la Junta eludió referirse a la situación de la sanidad pública. Sí que reprochó que la oposición haya pedido en el Parlamento andaluz la reprobación de la consejera de Salud, Catalina García. “No sé qué se les pasa por la cabeza para querer hacer daño a una gestora pública, son diferentes estilos”, se limitó a comentar.