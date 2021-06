Llega el final de junio y con él termina el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y la Feria de San Juan (con sus conciertos) que han supuesto unas citas señaladas después de tantos meses de privación y cancelaciones por la pandemia. Asimismo, vislumbramos un horizonte veraniego lleno de cultura con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que arranca esta noche y que tendrá actividades paralelas hasta el día 30 de junio, cuando que se estrene la primera obra de esta edición.

Cáceres

La capital cacereña disfrutará del cierre de la XXXII Edición del Festival de Teatro Clásico con el doblete que hace Rafael Álvarez 'El Brujo' con su obra, cumbre de la picaresca, 'Lazarillo de Tormes' esta noche y mañana sábado, en la Plaza de las Veletas a partir de las 22,30. Asimismo, el sábado 26 se representa 'Intrigas y Perversiones de la Corte' en el Corral de las Cigüeñas, a partir de las 23,00. El domingo 27 se representa la última obra del festival, 'Anfitrión' en la Plaza de las Veletas, a partir de las 22,30.

El Sábado 26, se representa para toda la familia 'Mansaborá' en el Gran Teatro, a partir de las 12,30.

Para escuchar algo de música, está noche podemos acudir al concierto 'El Siglo de Oro y La Diáspora Sefardí' que se celebra en San Mateo, a partir de las 20,30.

Para los más cinéfilos (y amantes de Monroe), el sábado hay una charla de cine sobre el film norteamericano 'Los Caballeros las prefieren Rubias' en el Ateneo, a partir de las 12,00.

Badajoz

La capital disfruta de los últimos compases de la Feria de San Juan con el concierto de Juanlu Montoya, hoy a las 22,00; y de Marta Sánchez y Francisco Céspedes, mañana sábado a las 22,00; ambos, en el Auditorio del Recinto Ferial.

Asimismo, el Lope de Ayala recibe mañana a Emma Ozores y la obra '¡El Último que apague la Luz!' a partir de las 21,00.

También, hay una cita importante con Tania Gallego y su exposición 'Cuerpos' de la que podremos disfrutar a partir del domingo.

Asimismo, el domingo podemos disfrutar de 'Romeo+Julieta' de William Shakespeare, en la Filmoteca de la ciudad. Hay dos sesiones; una a las 18,15 y la otra a las 20,30.

Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña comienza hoy viernes con un concierto inaugural que contará con la presencia de la reina Sofia, de todas formas no disfrutaremos del estreno de la primera obra hasta el próximo 30 de junio y este fin de semana dentro de las actividades programadas se encuentran el concierto 'From Bach to Radiohead', el sábado a las 21,00; y la proyección de la película 'Bienvenidos a España', el domingo a las 22,45.

Para los amantes del cine y la música, el sábado tienen una cita especial con la Orquesta Joven de la ciudad y su 'Concierto de Música Disney', donde se tocarán grandes clásicos de la firma del ratón. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos a las 20,30.

Plasencia

El domingo a las 20,00 se representa la obra 'La Memoria de los Muertos' en el teatro Alkázar, una obra de la Fundación Triangulo que versa sobre la diversidad sexual y de género.

Casar de Cáceres

La Nave del Duende estrena este sábado a las 21,00 'A Noite' de Molly Bloom, obra que contiene grandes dosis de reflexiones existenciales y un mensaje feminista.

Cabeza del Buey

Tenemos concierto en el pueblo de La Cebolla y el Negro Jari a partir de las 20,00. El precio en taquilla de la entrada es de 12€.

Almendralejo

Durante ayer jueves y hoy viernes, la localidad acoge los conciertos Oscam, de la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida. Hoy disfrutaremos la música clásica en el teatro Carolina Coronado, a partir de las 20,00.

La Haba

Para los amantes del flamenco, tenemos concierto en el pueblo mañana, a partir de las 20,00; a cargo de Andrés Malpica, Paquillo 'El Levita' y Rodrigo Fernández.

Puebla de la Calzada

Para los más pequeños tenemos teatro el domingo con '¡Coco! ¡Recuérdame!', que comienza a las 12,30.

Torrefresneda

Ángeles Soler Solima da un concierto gratuito el próximo sábado 26 a alas 22,30