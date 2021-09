Fijar una postura común, a priori, no parece fácil, pero lo van a intentar. Esta mañana se han citado en Santa Amalia los más de 50 alcaldes y alcaldesas de los municipios por los que discurre (o están próximos) la Nacional 430, tanto en Extremadura como en Ciudad Real, para analizar la última intención del gobierno en esta carretera. Aglutinados en la Plataforma N-430, llevan años alzando la voz, pidiendo el desdoblamiento de la vía «por su elevado índice de siniestralidad» (hablan de 40 víctimas mortales en la última década) y también por el gran volumen de tráfico pesado que soporta prácticamente a diario.

No piensan renunciar a la autovía, la reivindicación va a continuar, avanzan, pero la última resolución del Ministerio de Transportes, que plantea aparcar por el momento el proyecto de reconversión de esta carretera en autovía (la A-43, que permitiría unir la región con el Levante) y centrarse exclusivamente en hacer una mejora sustancial del trazado actual, con nuevos enlaces a los municipios y el desdoblamiento de un carril en algunos tramos, tiene diferentes lecturas entre los vecinos que llevan años reclamando una actuación urgente. El estudio informativo de las actuaciones alternativas a la autovía planteadas ahora conllevaría 30 meses de trabajo (dos años y medio). Tendrían un coste de 350 millones y se contemplan como la fórmula más viable porque, argumenta el documento, por aquí no pasan más de 5.000 vehículos diarios, pero también permitirían mejorar «a corto plazo» la carretera, salvar las dificultades ambientales de un nuevo proyecto y enterrar, asimismo, las dispuestas sobre si se debe hacer el desdoblamiento por el norte o por el sur.

Uno de los alcaldes que suele actuar como portavoz de la Plataforma N-430 es Saturnino Alcázar, el mandatario (PSOE) de Herrera del Duque. No habla en calidad de portavoz a la espera de la decisión que se adopte hoy, pero sí se moja a título personal. «Para mí esta última propuesta es relativamente positiva porque contempla actuaciones que pueden mejorar mucho la carretera y los problemas de seguridad que presenta, que es lo que queremos. Se habla de quitar los pasos urbanos, hacer circunvalaciones en los municipios y un tercer carril en algunos tramos. Esto es positivo, sin perder de vista que vamos a seguir reivindicando la autovía, pero no queremos inversiones innecesarias, se trata de gastar bien los recursos».

Alcázar se muestra optimisma: «es una mejora ostensible que va a suponer el primer paso para la futura autovía, no acaba con ella, porque además estas mejoras darán más tráfico a la vía». Recuerda, además, que el primer tramo de Torrefresneda a Santa Amalia ya está licitado. «Lo que queremos es que en los próximos presupuestos haya fondos, que empiece a hacerse algo ya», dice.

Menos alegre se muestra el alcalde de Talarrubias, Antonio García (PP), que valora negativamente el último plan del gobierno para la N-430. «Como siempre, Extremadura es la más olvidada. El ministerio lo que hace con esto es seguir dando largas porque no tiene dinero para hacer la autovía que necesitamos. Raro es el día que no hay un accidente y no hay nada más que ver el tránsito de vehículos pesados, lo que propone no mejorará la siniestralidad. No podemos más».

García asegura que el gobierno también se escuda en las divergencias de los municipios sobre si el trazado de la autovía debe hacerse por el norte o por el sur para aparcar el proyecto: «Le interesa la polémica, pero es tan sencillo como decidir el mejor trazado con un estudio riguroso». Apela a llegar a acuerdos en la reunión de esta mañana porque «esto no va de partidos, es pura necesidad y vamos a seguir reivindicando la autovía».

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, señaló ayer que el estudio para el acondicionamiento de la N-430 propuesto por el ministerio no elimina la posibilidad de conversión de la citada carretera en autovía. «No hay que descartarla». Aseguró que el estudio informativo determinará una «actuación ambiciosa» que pretende mejorar la seguridad vial.

También la consejera de Transporte, Movilidad y Vivienda, Leire Iglesias, se refirió ayer a esta infraestructura en el pleno de la Asamblea. «Es una muy buena noticia que, por fin, especialmente por la densidad de vehículos pesados, se planteen las ineludibles mejoras sobre este trazado de la vía. La Junta no renuncia a la autovía entre Mérida y el Levante».