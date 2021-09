No están dispuestos a renunciar a que la Nacional 430 sea una autovía, pero ‘más vale pájaro en mano que ciento volando’. El refrán salió ayer a relucir en la reunión que mantuvieron los alcaldes y alcaldesas de los municipios por los que discurre la N-430, que están aglutinados en la Plataforma N-430. La forman unos 50 pueblos, pero ayer acudieron a la cita en Santa Amalia una veintena, menos de la mitad. Allí, los presentes acordaron no dejar de reivindicar la futura A-43 o Autovía del Guadiana, pero tampoco dejar escapar la inversión de 350 millones que plantea ahora el Ministerio de Transportes para realizar una mejora integral en los 210 kilómetros que unen Santa Amalia y Ciudad Real aunque esto suponga, por ahora, aparcar la reconversión en autovía.

«Es una petición histórica de la plataforma y no renunciamos a la autovía, pero no está reñida con las actuaciones que se han puesto ahora sobre la mesa, son compatibles, porque van a mejorar la seguridad y la siniestralidad de esta carretera a corto plazo y eso es una necesidad urgente. Pero no entendemos otra solución definitiva para esta carretera que no sea una autovía», señaló ayer a este diario Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque y portavoz de la Plataforma N-430 en suelo extremeño. ¿Pero esta mejora entierra la autovía o la aleja más en el tiempo? «Quizá se puede ver más lejana, pero es que de momento se va a mejorar la seguridad y la siniestralidad. Hace una semana tuvimos el último accidente mortal», recuerda.

Un compromiso en los próximos presupuestos

Además de fijar esta postura, los municipios han acordado exigir al ministerio que sus propuestas de mejora no se queden en el papel, sino que aparezcan reflejadas en partidas económicas ya en los próximos presupuestos generales del Estado. También una partida para el desdoblamiento del primer tramo, de Torrefresneda a Santa Amalia, cuyo contrato de redacción del proyecto se licitó a finales de julio. «Es ahí, en los presupuestos generales, donde se garantizan los compromisos. Vamos a estar expectantes. De momento nunca hemos visto dinero para esta carretera, nada más que para hacer estudios que nunca se han ejecutado», lamenta Alcázar.

Además, la plataforma va a solicitar también más celeridad para acometer las actuaciones planeadas en la ultima resolución de la Dirección General de Carreteras, publicada el 14 de septiembre. Este documento fija un plazo de 30 meses (dos años y medio) para realizar el estudio informativo que requiere una actuación integral en esta carretera que, entre otras cosas, incluirá el desdoblamiento de uno de los carriles en algunos tramos (2+1), el acondicionamiento del trazado y variantes que supriman las travesías de poblaciones. «Esos 30 meses es un plazo excesivo, queremos que se ejecute cuanto antes y vamos a pedir un compromiso para que ese estudio se haga en 18 meses o que se reduzca todo lo posible».

La plataforma critica la justificación de la baja intensidad de tráfico de la vía (menos de 5.000 vehículos al día) que esgrime el ministerio para aparcar el proyecto de autovía y centrarse en su mejora integral. «No nos parece conveniente esa justificación porque sabemos que la gente renuncia a esta carretera y busca itinerarios alternativos precisamente por su mal estado y por el tráfico pesado que soporta». De hecho, el alcalde considera que la intervención que se haga va a reforzar aún más la necesidad de convertirla en autovía «porque va a aumentar el tráfico, habrá más coches pero también más vehículos pesados con el horizonte de la plataforma logística del suroeste».

Por su parte, el alcalde de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Venancio Rincón, portavoz de la Plataforma N-430 en Castilla-La Mancha, valora que algo empiece por fin a moverse. «Bienvenidas sean las mejoras que van a venir, pero lógicamente no perdemos de vista que el objetivo final es el desdoblamiento en la futura autovía y no vamos a perder la lucha ni la reivindicación».

«Una solución momentánea»

El alcalde manchego dice que la actuación del gobierno «puede tener muchas lecturas, pero llevamos 20 años sin entender por qué no se acometen las obras que ahora se van a hacer. Seguro que si se hubieran hecho antes alguna vida se podría haber salvado. Hay mucho dinero sobre la mesa y lo que está claro es que la N-430 no aguanta más y es el momento de intervenir. Por eso esta mejora es una solución momentánea bastante buena. La autovía vendrá y la nacional estará preparada para ello».

Con este último planteamiento, parecería claro en el futuro un desdoblamiento completo de la actual N-430 que descartaría la opción de un nuevo trazado por el sur (por Puertollano) como demanda el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Sería así? «El sentido común impera. No sé si tendría mucha lógica mejorar la N-430 ahora y luego hacer un trazado nuevo por el sur, que además supondría 80 kilómetros más. Habría que dar muchas explicaciones si eso se hace».