El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó este lunes la información para viajar a Portugal desde España. Las fronteras no están cerradas pero en el caso de la terrestre, que es la que afecta a Extremadura, se mantiene la obligatoriedad de cruzar La Raya con pasaporte covid y test de antígenos (realizado 48 horas antes), ambas certificaciones son necesarias. Ahora bien, no habrá controles en la frontera, sino que estos serán aleatorios; eso sí, pueden llegar a implicar multas si los ocupantes del vehículo no portan los documentos exigidos cuando se les pidan.

Hay que recordar que los niños menores de 12 años no necesitan presentar esta prueba.

De este modo, a partir de mañana 1 de diciembre, Portugal decretará de nuevo el ‘estado de calamidad’, y con esta declaración entrarán en vigor las nuevas medidas, que estarán vigentes más allá de la Navidad, hasta el 9 de enero.

Asimismo, las medidas covid en territorio portugués son las siguientes: mascarilla obligatoria en espacios cerrados, certificado de vacunación obligatorio en restaurantes, establecimientos turísticos y alojamientos locales y también en discotecas y bares de copas (en este caso no será necesario aportar además el test de antígenos).

Nueva variante

En este contexto, el Instituto Nacional de Salud ‘Ricardo Jorge’ (INSA) de Portugal confirmó este lunes la detección de 13 casos de covid de la variante ómicron. Se trata de jugadores de fútbol del equipo del Belenenses, en la Primera División lusa, confirmaron a EFE fuentes del INSA.

Se de la circunstancia de que el futbolista sudafricano Cafú Phete, de esta plantilla, regresó el pasado domingo 22 de noviembre a Portugal tras jugar dos partidos con la selección de su país.