La no convocatoria del congreso regional del PP por parte de la dirección nacional ha provocado que un cierto número de militantes extremeños lancen una campaña de apoyo a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, quien ya ha mostrado su voluntad de liderar el partido y presentar su candidatura cuando se convoque el cónclave. Se trata de un número significativo de adhesiones en redes sociales que pretenden movilizar a la militancia a favor del candidato placentino, toda vez que la dirección regional no se ha pronunciado, ni tampoco las provinciales de Badajoz y Cáceres.

Al parecer, según las fuentes consultadas, este movimiento “espontaneo y no organizado” trata de contrarrestar las maniobras que están llevando a cabo algunos dirigentes del PP estos días para buscar una alternativa a Fernando Pizarro, toda vez que éste no es de su conveniencia. Según señalan estas mismas fuentes, se trata de cargos políticos que buscan un sucesor o sucesora de José Antonio Monago más en la línea del aparato del partido. Fernando Pizarro es visto como un buen alcalde, pero buscan a alguien que revitalice la organización y pueda medirse contra Fernández Vara en los comicios de 2023. Según parece, la dirección regional del PP no refrendaría esa tesis y aunque públicamente se mantiene independiente Monago estaría por la labor de apoyar a Pizarro como único candidato.

La cita electoral de Castilla y León del 13 de febrero ha retrasado el congreso popular extremeño que debería haberse llevado a cabo hace meses y se pospuso a enero primero y a febrero después. A fecha de hoy sigue sin convocatoria ni fecha firme aunque la razón oficial esgrimida es que han de casar las agendas de Mérida y Madrid. Sin embargo, desde parte de la militancia se asegura que es la dirección en Génova la que no quiere convocarlo porque teme la pugna en primarias con varios candidatos y prefiere llegar a un consenso sabiendo que Fernando Pizarro ya ha comunicado por distintas vías que será candidato de una u otra manera.

La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha asegurado esta mañana que los afiliados del PP extremeño son "libres" para iniciar una campaña de apoyo al actual alcalde de Plasencia, aunque ha añadido que la "cuestión de fondo" es que todavía no está convocado el congreso y se tiene que "respetar los tiempos".

De esta forma, a preguntas de los medios sobre esa campaña de apoyo, Cristina Teniente ha indicado que los calendarios de los congresos dependen de la dirección nacional del Partido Popular y el de Extremadura será "cuando convoque Madrid". Además, se ha referido a que las fechas de los congresos están pendientes de otras cuestiones, como son procesos electorales que están ahora mismo abiertos y casi en campaña electoral, ha dicho, en relación, por ejemplo a las elecciones regionales en Castilla y León.

"La manifestación de afiliados no entra en la valoración de un congreso, son libres los afiliados de cualquier planteamiento. La cuestión de fondo es que todavía no hay congreso y que tenemos que respetar los tiempos", ha sostenido.

Cristina Teniente ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado el próximo pleno en la Asamblea de Extremadura.