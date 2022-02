El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que Extremadura tiene grandes oportunidades para acoger nuevas industrias y se ha mostrado tajante: "Sí o sí vamos a tener vínculos con el mundo de las baterías, porque los proyectos están encima de la mesa y el litio de Extremadura no va a salir de aquí, o se explota aquí o no saldrá".

Se ha expresado así durante su participación en el pleno constitutivo del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior, celebrado este sábado de manera telemática. Unas declaraciones que llegan después de conocerse que Sagunto (Valencia) tiene todas las papeletas para albergar la gigafactoría de Volkswagen en España. La multinacional alemana va a aprovechar las conexiones y el terreno libre en la ampliación del parque logístico de Sagunto para producir las celdas que equiparán las baterías de los coche eléctricos que tiene previsto producir en Cataluña y Navarra.

El Gobierno de Pedro Sánchez era más partidario de que la planta fuera a Extremadura, quien goza de una posición privilegiada al situarse cerca de las minias de litio, claves en el proceso de fabricación de baterías, pero la empresa germana ha preferido Sagunto porque reduce costes al disponer de tren y puerto de mar y tiene acceso a personal cualificado.

Anuncio en "próximas semanas"

El anuncio todavía no se ha hecho oficial, pero la decisión está tomada y únicamente faltan detalles formales para que desde la dirección se haga pública "en las próximas semanas", según ha adelantado 'La Tribuna de la Automoción' y ha podido confirmar El Periódico Extremadura.

En este contexto, Fernández Vara ha destacado este sábado que Extremadura acogerá el primer programa de formación de baterías que se va a realizar en Europa y ha insistido en que la región cuenta con todo lo necesario para albergar nuevas industrias: hectáreas de suelo disponible, los recursos naturales y un gran despliegue de renovables para abaratar los costes energéticos, "que pesan mucho". Por ello, "el litio de Extremadura, o se explota aquí, o no saldrá", ha señalado.

En el anterior proceso de industrialización Extremadura no estuvo presente porque "alguien decidió que se pusieran fábricas en el norte del país con mano de obra del sur". En esta ocasión, ha incidido Fernández Vara, no va a ser así. "Extremadura tiene que saber que se abre un abanico de oportunidades en el horizonte de los próximos años como no habíamos tenido nunca", ha concluido.