Extremadura, tierra de inventores

Extremadura es la comunidad autónoma donde más crecieron las solicitudes de patente a nivel nacional en 2021. Así lo refleja el análisis de los datos provisionales publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas realizado por AGB Intellectual Property. La región presentó el pasado año 20 solicitudes de patentes -de ellas 18 provenían de la provincia de Badajoz y dos de la de Cáceres-. Una vacuna para la enfermedad ovina del pedero, un embalaje reutilizable, una nueva cepa para aplicar en procesos de vinificación de mostos o un calcetín de alivio metatarsal para hacer deporte son algunas de las invenciones extremeñas que aspiran a conseguir ser patentadas.

“Obtener una patente no es tarea fácil y, de hecho, aproximadamente el 30% de las invenciones para las que se solicita no la obtienen. En primer lugar, la invención debe ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Tras presentar la solicitud, la oficina de patentes examina estos requisitos y, una vez comprobado que los cumple, concede o no la patente”, explica Juan Arias, socio director de AGB. Arias califica de “muy buena noticia” que Extremadura haya pasado de 15 patentes antes de la pandemia a 20 este 2021 ya que “indica que se está apostando por la innovación”. Sin embargo, este experto señala un punto a mejorar: “que en Extremadura el sector público sea el principal solicitante de patentes implica la necesidad de que ese conocimiento se transfiera al sector privado para que verdaderamente esos avances se traduzcan en un cambio económico y social para la región. Este es un problema endémico de todas las regiones de España. Lamentablemente ocurre que, ante la falta de un tejido industrial al que licenciar las invenciones de universidades y centros de investigación, estas acaban siendo abandonadas por falta de desarrollo y de explotación comercial”.

La UEx, clave

En Extremadura la I+D+i y, por tanto, los recursos en conocimiento y potenciales patentes tienen un nombre propio: la Universidad de Extremadura. Esta institución está detrás de 17 de las 20 solicitudes que presentó la región en 2021. “La mayoría de estas patentes vienen de empresas ‘spin-off’ que se crean a partir de grupos de investigación de la universidad, con el objetivo de comercializarlas y explotarlas. En la actualidad la UEx cuenta con 204 grupos de investigación y 145 patentes radicadas desde 2008”, explica Pedro Fernández Salguero, vicerrector de Investigación y Transferencia.

Salud, agricultura, movilidad o deporte son algunas de las áreas en las que la universidad extremeña contribuye a presentar “patentes de todo tipo”, según detalla Fernández quien, como Arias, argumenta que la falta de investigación privada es un “problema a nivel nacional”: “Salvo en País Vasco o Navarra hay pocas empresas que puedan hacer un desarrollo así. No es cuestión de querer o no querer, sino de potencial, porque es una inversión que hay que mantener y cabe la posibilidad de que sea a fondo perdido”, detalla Fernández. En contraste, subraya el ascenso en positivo de la UEx desde la creación de su Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) a finales de la primera década de este siglo. “A nivel nacional, por ejemplo, en el periodo entre 2007 y 2020 la UEx se ha situado como la universidad número 20 en presentación de patentes. Entre las instituciones enmarcadas dentro del G-9 –grupo que engloba a las comunidades autónomas con una sola universidad-, la UEx es la tercera. Todo esto teniendo en cuenta que somos una universidad generalista, que nunca puede competir contra una politécnica”, remarca satisfecho.

Según los datos de la propia UEx, de estas 17 solicitudes de patentes presentadas en 2021, tres de ellas ya cuentan con contratos de licencia de resultados de la investigación. Es decir, ya están colocadas para sacar un rendimiento económico.

Economía y sobre todo conocimiento que contribuyen al avance social y a una mejora en la calidad de vida en todos los ámbitos. Extremadura cuenta con la inventiva para presentar propuestas. Desarrollar el tejido productivo e invertir más en I+D+i es la mayor garantía de éxito.