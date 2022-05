Extremadura ofrece 300 contratos para fidelizar a los nuevos MIR

Sanidad ofrece 300 contratos para fidelizar a los Médicos Interno Residentes (MIR) que terminan este año su formación. Casi el 27% de los mismos (80) corresponden a Atención Primaria, en centros de salud de diferentes pueblos de la región, la mayoría pequeños municipios (Villar del Rey, Salvaleón La Roca, Guareña, Cordobilla,...). La oferta contrasta precisamente con lo ocurrido en el reciente proceso de adjudicación de plazas MIR, que ha dejado en Extremadura el 41% de las de médico de familia desiertas. Esta nueva propuesta del Servicio Extremeño de Salud (SES) viene de nuevo a confirmar la falta de profesionales en Atención Primaria, una de las especialidades menos demandadas por los nuevos médicos.

La mayor parte de estos nuevos contratos en Atención Primaria (el 58%) son de larga duración (interinidades o sustituciones por comisiones de servicio). El resto son ofertas eventuales con un año de duración. La adjudicación de plazas concluirá dentro de unas semanas pero el colectivo médico sigue de cerca el proceso. De que se logren cubrir estas plazas depende el futuro de la Atención Primaria en la región, donde a día de hoy ya hacen falta especialistas y se espera que se jubilen en la próxima década otros 600 médicos más.

Una de las principales razones por las que los residentes no quieren venir a formarse a Extremadura son los salarios, que son los más bajos del territorio nacional (se cobra el sueldo base). Y que concentra muchas críticas en cuanto a la tutorización. En el caso de Atención Primaria, además, existe un malestar generalizado porque las retribuciones cada vez son menores. «Hay un malestar muy grande. Ha aumentado el gasto de la gasolina pero las retribuciones no han subido. Es un gasto diario muy importante, muchas veces no compensa ir a hacer una guardia», afirma el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona.

El resto de los contratos que se ofrecen en esta bolsa de trabajo son para médicos de Urgencias (tanto hospitalaria como de Atención Primaria), especialistas de 46 áreas diferentes, Pediatría, Psicólogo clínico o técnico de salud. Entre las plazas que se ofertan se encuentran algunas especialidades que también son deficitarias en la región por falta de facultativos, como Anestesiología, Cirugía Vascular, Radiodiagnóstico,... De hecho la bolsa de empleo se crea, según el SES, porque en muchas de estas especialidades ya no hay personal en lista de espera, lo que pone en riesgo «la cobertura de las plazas que se encuentren provisionalmente desatendidas, con el consiguiente detrimento de la calidad asistencial».

El 40% de los contratos serán de larga duración, para interinidades o sustituciones (estas últimas por comisiones de servicio). Y el resto serán contratos eventuales, la mayoría con un año de duración. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, valora la oferta: «es superior a los residentes que terminan su especialidad».

Monago lleva al Senado las plazas MIR

El presidente del PP, José Antonio Monago preguntó ayer en el Senado por el hecho de que casi la mitad de las plazas ofertadas para Medicina de Familia hayan quedado vacantes y sobre las acciones que va a desarrollar para que sean cubiertas, dado los efectos negativos que ello conlleva.

El líder de los populares ha alertado del peligro para la despoblación el hecho de que estas plazas no se hayan cubierto. Y ha recordado que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presidió el año pasado la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, en la que se aprobó un plan de medidas para luchar contra la despoblación, entre las que se encontraba reforzar los servicios sanitarios, el acceso a la educación y la disposición de las prestaciones sociales.