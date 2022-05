La promesa era: antes del verano. Ahora, a menos de un mes para que arranque la época estival nadie se atreve a dar una fecha concreta. Sí es cierto que la puesta en marcha del nuevo servicio será una realidad en breve, pero arrastrará una última demora. De este modo, el tren Badajoz-Plasencia circulará por la nueva plataforma de alta velocidad a principios de julio (se esperaba para antes del 21 de junio). Será un servicio más rápido del que funciona actualmente y tendrá doble vía, pero no se puede llamar AVE porque no habrá aún electrificación; las catenarias no se activarán hasta el verano de 2023.

