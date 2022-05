Educación evaluará el nivel de 3º de Primaria con 50 colegios

La Consejería de Educación va a evaluar las competencias de los alumnos extremeños de 3º de Primaria en Lengua y Matemáticas a través de las pruebas que va a llevar a cabo los días 1 y 2 de junio con una muestra de 50 colegios de la región y unos 2.000 alumnos. En los centros seleccionados participarán todos los alumnos matriculados en el nivel que se va a evaluar.

En los años anteriores, esta evaluación a sido obligatorio en todos los centros y el alumnado de ese nivel por ley. Sin embargo, con los cambios de la Lomloe, durante este curso ha dejado de ser obligatorio en todas las comunidades, aunque en el caso de Extremadura han optado por hacer «una prueba de evaluación experimental», con carácter muestral (50 centros y unos 2.000 estudiantes aproximadamente) «y una exclusiva finalidad diagnóstica», precisan desde la Consejería de Educación. Se considera experimental porque van a utilizar la plataforma eScholarium de educación a distancia y serán pruebas digitales, para que la mayoría de las actividades se autocorrijan y se pueda simplificar también la labor de los y las docentes.

Evaluación en Lengua y Matemáticas

La prueba evaluará dos competencias, como ya se hacía cuando eran obligatorias para todos los alumnos. Una de las competencias es la de comunicación lingüística en Lengua castellana, en la que se determinará el grado de dominio de las destrezas de comprensión y expresión, tanto oral como escritas, según la instrucción que se ha remitido a los centros escolares. La prueba se realizará el 1 de junio y tendrá dos partes con una duración máxima de 75 minutos.

La otra es la competencia matemática, en la que se verificará el grado de dominio de las destrezas de cálculo y resolución de problemas, también en dos partes que sumarán 60 minutos.

Esta evaluación se realizará este año solo a 3º primaria este curso. Para los próximos cursos, según la Lomloe, se realizarán pruebas de evaluación diagnósticas, censales para el alumnado de 4º Primaria y 2º ESO; y evaluaciones del sistema educativo de carácter muestral para el alumnado de 6º primaria y 4º ESO. En todo caso, estas evaluaciones no se realizarán hasta que no entre en vigor el currículum en los cursos pares, así que no será hasta el curso 2023-2024.