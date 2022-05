¿Cómo valoran el nuevo proyecto de ENE con todos los cambios introducidos?

Creemos que los promotores han introducido modificaciones relevantes que responden a las preocupaciones que se han manifestado en los últimos tiempos. La nueva configuración de mina bajo tierra y la sustitución de gas natural por hidrógeno verde reducen de forma radical la huella del proyecto, tanto energética como ambiental. Es importante recordar aquí que esta mina se asienta en una antigua mina, con lo estamos hablando de reiniciar una actividad con gran tradición en la zona y, además, aplicando unos estándares de sostenibilidad en la explotación mucho más exigentes. Además, con esta nueva configuración, las necesidades de empleo son más altas, pasando de 250 empleos directos a 700 e incrementándose los indirectos de 750 a 1650, lo que servirá también para dinamizar industrialmente la región. Hay que recordar que el Parlamento Europeo acordó en diciembre del 2021, por una mayoría superior al 92%, potenciar la minería sostenible en Europa, porque aquí es donde la ley es más exigente con este tipo de proyectos, y por ello es mejor producir esos materiales aquí más sosteniblemente que importar materiales más 'sucios' de otras latitudes.

Este no es el único proyecto de producción de derivados del litio por el que ya ha apostado EIT InnoEnergy en Europa. ¿Qué características ha de tener un proyecto para que EIT Innoenergy se involucre en él?

EIT InnoEnergy, como coordinador de la Alianza Europea de Baterías (EBA), tiene el mandato de la Comisión Europea de promover el desarrollo de una cadena de valor industrial europea en el sector de las baterías. Europa no quiere depender de terceros en ciertos mercados estratégicos, y el de las baterías es uno de ellos. Desde la extracción y refinado de las materias primas, pasando por la producción de materiales activos, la fabricación de celdas, módulos y baterías e, incluso, el reciclado y segunda vida de estas, Europa quiere ser autosuficiente. Por ello, una parte fundamental de nuestra actividad es buscar y acelerar proyectos industriales en toda la cadena de valor y en todos los países. Extremadura New Energies quiere explotar el segundo yacimiento más grande en Europa de litio alojado en roca y, por lo tanto, es necesario para Europa y para España que se haga viable, escuchando a todas las partes e implementándolo según los estándares medioambientales vigentes, que repito son lo más exigentes del mundo. Desde EIT InnoEnergy también apoyamos activamente la explotación de otros yacimientos de materias primas (litio, manganeso, grafito, aluminio y níquel en la Península Ibérica, Escandinavia, Europa Central y del Este que, por su tamaño y calidad, consideramos son cruciales para tener un máximo de contenido autóctono den las baterías fabricadas en Europa.

¿Qué papel puede jugar este proyecto de ENE dentro de la cadena de valor de baterías que está promoviendo la Unión Europea?

Las últimas previsiones estiman que, en 2030, más del 50% de los vehículos que se vendan en Europa serán completamente eléctricos. Eso significa que la demanda de litio se va a multiplicar por más de 40 durante esta década. En Europa, estamos haciendo grandes esfuerzos en I+D y, también, en despliegue de proyectos industriales de reciclaje de baterías. Pero, para poder reciclar, la primera generación de baterías tiene que acabar su vida y eso no pasará hasta la última parte de esta década. Hasta entonces, tendremos que basar nuestra oferta de materias primas en la extracción y procesamientos sostenibles. Por eso, es importante que hagamos viables los yacimientos europeos de materiales críticos, especialmente los de cierta dimensión, evitando así la dependencia de otros mercados. El proyecto de Extremadura New Energies es el segundo más grande de Europa y su explotación sostenible es una oportunidad única para Europa.

La matriz de ENE ha anunciado que ya ha completado con éxito los trabajos para producir hidróxido de litio con un proceso totalmente novedoso. ¿Qué supone este nuevo proceso en comparación con otras formas de procesamiento de hidróxido de litio y qué puede suponer para Europa?

Hoy en día se extrae litio en roca en Australia y China, y se refina sólo en China para darle forma de producto químico para ser usado en baterías en todo el mundo. No todos los países tienen estándares medioambientales exigentes y, por eso, queremos que este proceso tenga lugar aquí, en Europa, que cuenta con los más exigentes del mundo. Las mineralogías de las que se saca el litio en nuestro continente son distintas a las que encontramos en Australia o en China, por lo que deben adaptarse los procesos de refinado, como lo ha hecho ENE.

En 2018 EIT InnoEnergy invirtió 800.000 euros en el desarrollo de la tecnología que ahora propone ENE. ¿Cuáles fueron las razones de esta apuesta?

Las características geológicas del yacimiento de litio en el proyecto de Extremadura New Energies no se ha utilizado aún a escala industrial en ningún otro sitio. Por eso, EIT InnoEnergy ha querido involucrarse en el desarrollo de una tecnología adaptada para refinar el litio de Cáceres. Por ejemplo, sustituimos agentes corrosivos como el ácido sulfúrico utilizados en otras latitudes por agentes biodegradables que minimizan las emisiones del proceso productivo. Esta tecnología de refinado de litio, co-desarrollada con Extremadura New Energies, es medioambientalmente más sostenible, y cumple con los requisitos de sostenibilidad vigentes en Europa, que repetimos son los más exigentes del mundo.

¿Qué importancia tiene para el sector de la automoción que el proyecto de Extremadura New Energies se ponga en funcionamiento lo antes posible?

Además de lo comentado sobre la necesidad de litio para la primera generación de baterías, hay que tener en cuenta también la importancia de las materias primas para España. Nuestro país es el segundo productor de vehículos de la Unión Europea (detrás de Alemania, pero por delante de Francia y otras potencias europeas)y queremos seguir siéndolo, también en el coche eléctrico. El sector automoción representa un 10% del PIB de nuestro país, por eso, es vital que se desarrolle una cadena de valor de las baterías también en España. Tenemos proyectos de fabricantes de celdas (ya anunciados en prensa), de fabricantes de módulos, de reciclaje, de segunda vida y, también, tenemos que apostar fuerte por las materias primas. Además, de todos estos elementos de la cadena de valor que acabo de enunciar, las materias primas son las únicas que no se pueden deslocalizar, por lo que son una oportunidad estratégica aún mayor.

Otro de los aspectos destacables de este proyecto es el de la formación. ¿Qué importancia van a tener los cursos que la EBA Academy va a desarrollar ENE en Extremadura para impulsar la capacitación de la población local?

La Academia Europea de las Baterías es un programa puntero lanzado en 2021 y diseñado para la formación, capacitación y recualificación de 800.000 trabajadores en toda la cadena de valor de baterías europea, consiguiendo así que Europa siga liderando la movilidad eléctrica. Con la firma de este convenio de colaboración entre ENE y EIT InnoEnergy, Extremadura será socio prioritario en la distribución, promoción e impartición de nuestros cursos en la región, para beneficio de los ciudadanos que quieran desarrollar su vida profesional en el mundo de las baterías. Así, ambas entidades hemos acordado trabajar conjuntamente para desarrollar una fuerza laboral formada que dé respuesta a las nuevas necesidades de la industria de las baterías en Extremadura.

Por su experiencia y conocimiento de los proyectos que se están desarrollando en la cadena de valor del litio en la UE, ¿cuál considera que puede ser el impacto socioeconómico de un proyecto de este calado sobre Cáceres y sobre Extremadura?

En Europa, los yacimientos de materias primas para baterías se sitúan básicamente en el oeste de la península ibérica, en Escandinavia y en centro-Europa. Estas regiones tienen una oportunidad única para poder desarrollarse como polos de desarrollo industriales alrededor de la cadena de valor de las baterías. En concreto, Extremadura lleva desde el 2017 siendo muy activa en el fomento de la movilidad eléctrica, con el Clúster de Movilidad Eléctrica de Extremadura (CarEX) y la asociación empresarial Loabre. También está el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético… Extremadura tiene una posibilidad excepcional de utilizar las materias primas como ancla para el desarrollo industrial de la región y como ventaja competitiva estratégica. Extremadura tiene que aprovecharlo.