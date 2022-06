«El problema es que Plasencia se desvía de la línea, no la estación»

Una línea casi recta. Un punto A, Badajoz, uno B, Madrid, y un trazado que debe unir ambos. Podría ejecutarlo en el menor tiempo posible, pero deja de hacerlo en cuanto esa línea ya no es recta porque se le añaden otros puntos. Así explican a este periódico dos expertos del ferrocarril, Ángel Caballero y Norberto Díez González, la polémica del tren rápido en Plasencia. Los dos coinciden en la principal causa, que no es el ‘fondo de saco’ sino la propia localización de la estación, y advierten que no es un problema único de la capital del Jerte, pero difieren de las soluciones.

